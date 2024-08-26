Как и из чего приготовить безопасные сосиски: рецепт блюда
Если вы любите сосиски, лучше всего их приготовить из филе, добавив лук, специи и сок свеклы. Только так вы будете точно уверены в их безопасности.
Диетолог Светлана Фус поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и безопасных домашних сосисок из филе.
Ингредиенты:
- Куриное филе или готовый фарш – 500 г
- Лук – 1 шт среднего размера
- Яйцо – 1 шт
- Чеснок – 2 зуб.
- Горчица в зернах – по желанию
- Специи – выбирайте без соли и сахара в составе
- Молоко – 50-100 мл
- Масло – 30 г
- Сок свеклы
Способ приготовления:
1. Нарежьте курицу кубиками и положите в чашу блендера. Туда же добавьте яйцо, лук, чеснок, масло и сок свеклы. Взбейте до однородной смеси. В готовую смесь начните вводить соль, перец, молоко и другие специи. Также горчицу в зернах по желанию.
2. Поместите смесь в кондитерский мешок или просто сформуйте ложкой сосиски на пищевой пленке. Оберните и завяжите каждую сосиску отдельно.
3. Сосиски отваривайте в кипящей воде в течение 15 минут. По желанию можно немного поджарить готовые сосиски на сухой сковороде.
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