Как и из чего приготовить безопасные сосиски: рецепт блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как и из чего приготовить безопасные сосиски: рецепт блюда

Если вы любите сосиски, лучше всего их приготовить из филе, добавив лук, специи и сок свеклы. Только так вы будете точно уверены в их безопасности.

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Как приготовить сосиски

Диетолог Светлана Фус поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и безопасных домашних сосисок из филе.

Сосиски из филе

Ингредиенты:

  • Куриное филе или готовый фарш – 500 г
  • Лук – 1 шт среднего размера
  • Яйцо – 1 шт
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Горчица в зернах – по желанию
  • Специи – выбирайте без соли и сахара в составе
  • Молоко – 50-100 мл
  • Масло – 30 г
  • Сок свеклы 

Способ приготовления:

1. Нарежьте курицу кубиками и положите в чашу блендера. Туда же добавьте яйцо, лук, чеснок, масло и сок свеклы. Взбейте до однородной смеси. В готовую смесь начните вводить соль, перец, молоко и другие специи. Также горчицу в зернах по желанию.

Из чего сделать полезные домашние сосиски

2. Поместите смесь в кондитерский мешок или просто сформуйте ложкой сосиски на пищевой пленке. Оберните и завяжите каждую сосиску отдельно.

3. Сосиски отваривайте в кипящей воде в течение 15 минут. По желанию можно немного поджарить готовые сосиски на сухой сковороде.

Вкусные домашние сосиски

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