Если вы любите сосиски, лучше всего их приготовить из филе, добавив лук, специи и сок свеклы. Только так вы будете точно уверены в их безопасности.

Видео дня

Диетолог Светлана Фус поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и безопасных домашних сосисок из филе.

Ингредиенты:

Куриное филе или готовый фарш – 500 г

Лук – 1 шт среднего размера

Яйцо – 1 шт

Чеснок – 2 зуб.

Горчица в зернах – по желанию

Специи – выбирайте без соли и сахара в составе

Молоко – 50-100 мл

Масло – 30 г

Сок свеклы

Способ приготовления:

1. Нарежьте курицу кубиками и положите в чашу блендера. Туда же добавьте яйцо, лук, чеснок, масло и сок свеклы. Взбейте до однородной смеси. В готовую смесь начните вводить соль, перец, молоко и другие специи. Также горчицу в зернах по желанию.

2. Поместите смесь в кондитерский мешок или просто сформуйте ложкой сосиски на пищевой пленке. Оберните и завяжите каждую сосиску отдельно.

3. Сосиски отваривайте в кипящей воде в течение 15 минут. По желанию можно немного поджарить готовые сосиски на сухой сковороде.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: