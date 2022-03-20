Как и с чем приготовить салат "Шуба": классический рецепт
Известный салат "Шуба" остается актуальным всегда – это самый простой салат, который можно приготовить из доступных овощей и обычной сельди. Существует множество различных вариантов приготовления, но классический рецепт "Шубы" однозначно самый вкусный.
Классический рецепт "Шубы" опубликован в кулинарном блоге anny.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
сельдь
картофель
морковь
свекла
лук – 1\2 шт
майонез
соль
Способ приготовления:
1. Предварительно отварить картофель, морковь и свеклу в мундире. Охладить и натереть на терке.
2. Сельдь и лук порезать кубиками.
3. Сформировать салат. Выложить слой сельди и лука. Далее – картофель, морковь и свеклу, смазывая каждый слой майонезом.
4. Сверху можно украсить зеленью или отварным натертым яйцом.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, какие салаты приготовить из свеклы, кроме винегрета.