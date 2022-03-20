Как и с чем приготовить салат "Шуба": классический рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Как и с чем приготовить салат 'Шуба': классический рецепт

Известный салат "Шуба" остается актуальным всегда – это самый простой салат, который можно приготовить из доступных овощей и обычной сельди. Существует множество различных вариантов приготовления, но классический рецепт "Шубы" однозначно самый вкусный.

Классический рецепт "Шубы" опубликован в кулинарном блоге anny.cooking в Instagram.

Рецепт салата "Шуба"

Ингредиенты:

  • сельдь

  • картофель

  • морковь

  • свекла

  • лук – 1\2 шт

  • майонез

  • соль

Способ приготовления:

1. Предварительно отварить картофель, морковь и свеклу в мундире. Охладить и натереть на терке.

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2. Сельдь и лук порезать кубиками.

Сельдь для салата

3. Сформировать салат. Выложить слой сельди и лука. Далее – картофель, морковь и свеклу, смазывая каждый слой майонезом.

Процесс приготовления салата

4. Сверху можно украсить зеленью или отварным натертым яйцом.

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