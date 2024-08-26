Чеснок к блюдам можно добавлять в разном виде. Например, его можно выжать через специальный прибор и добавлять в маринады. Можно раздавить боковой стороной ножа и ароматизировать им масло на сковороде. А можно просто измельчить и добавлять к любым другим блюдам.

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Нарезать зубчики чеснока бывает не так уж легко. За счет маленького размера нарезка чеснока может привести к травмированию конечностей. Как нарезать чеснок так, чтобы не отрезать себе пальцы, в TikTok рассказал пользователь с ником carl.is.cooking.

Как оказалось, этот метод не только безопасен, но и максимально прост. Достаточно просто почистить чеснок и отделить зубки от него. Далее кладем зубчик чеснока на доску для нарезки и берём в руки нож.

На этом этапе и скрывается именно тот замечательный лайфхак, который не позволит вам травмировать руки во время нарезки чеснока. Следует просто перевернуть нож лезвием к горе и начать процесс нарезки. Зубчики чеснока моментально измельчатся.

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