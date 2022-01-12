Как идеально нарезать масло для бутерброда без ножа: лайфхак, покоривший TikTok

Если действительно качественное масло хранится в холодильнике, оно становится очень твердым. Нарезать такой продукт обычным ножом – достаточно непростая задача. Поэтому следует воспользоваться одним нехитрым лайфхаком, который позволит вам не остаться без вкусного бутерброда утром.

На своей странице у TikTok шеф-повар из Лондона pierre.le.chef опубликовал видео о том, как легко нарезать твердое сливочное масло. И для этого следует использовать нож для очистки овощей, который точно найдется в каждом доме. Слайсы получаются очень тонкими и ровными, при этом. масло остается очень нежным, прохладным и вкусным.

Видео дня

О том, какое масло можно назвать действительно натуральным и можно ли сливочное заменить растительным рассказала шеф-повар Юлия Марковецкая ( yulia_markovetska_official ) на своей странице в Instagram.

Эксперт отмечает, что натуральное сливочное масло должно иметь жирность от 78%, а идеально – 82,5%. Все остальное – точно не масло.

Цвет – однородный по всей массе, не слишком желтый и не белый.

Сливочное масло и растительное – это вечный батл, но самое главное – разумно совмещать употребление таких продуктов. Утром – бутерброд с маслом и ароматным кофе, а вечером – овощной салат с оливковым, подсолнечным или льняным маслом.

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