Как идеально почистить куриное яйцо за несколько секунд: элементарный лайфхак
Иногда почистить идеально куриные яйца – это настоящая проблема. Если они очень свежие, то скорлупа отстает плохо, и продукт в результате получается очень некрасивым. К тому же появляется много отходов, потому что часть белка остается на скорлупе. Но есть очень простое решение.
Универсальный лайфхак, который поможет идеально быстро почистить куриные яйца, опубликованный на странице sidorchuk__olia в Instagram.
Простой способ очищения вареного яйца за несколько секунд:
1. Положить яйцо в стакан.
2. Сверху накрыть вторым, таким же стаканом.
3. Хорошо потрясти.
4. Вся скорлупа полностью отделяется сама.
Из таких идеально целых яиц получается нереально вкусная закуска на Новый год – фаршированные яйца "Тигровые".
Идея приготовления такой закуски опубликована на странице _mir_salatov_ в Instagram.
Ингредиенты на 10 порций:
вареные яйца – 5 шт
вареная морковь – 1 шт
красный лук – 1/2 шт
тунец консервированный – 150 г
майонез – 1 ч.л
оливки черные – 9-10 Штук (без косточек)
соль – по вкусу
перец черный молотый — по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварить яйца в течение 10 минут морковь – 40.
2. С консервы слить всю влагу, отжать.
3. Яйца почистить, нарезать половинками, вынуть желтки из белков и хорошо размять их вилкой.
4. Добавить мясо тунца, мелко порезанный красный лук.
5. Заправить ложкой майонеза, солью, черным молотым перцем , все хорошо перемешать.
6. Наполнить такой начинкой белки.
7. Морковь натереть на крупной терке.
8. Распределить тонким слоем.
9. Порезать полосками маслины. Разложить сверху имитируя окраску тигра.