Как идеально почистить куриное яйцо за несколько секунд: элементарный лайфхак

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Как идеально почистить куриное яйцо за несколько секунд: элементарный лайфхак

Иногда почистить идеально куриные яйца – это настоящая проблема. Если они очень свежие, то скорлупа отстает плохо, и продукт в результате получается очень некрасивым. К тому же появляется много отходов, потому что часть белка остается на скорлупе. Но есть очень простое решение.

Универсальный лайфхак, который поможет идеально быстро почистить куриные яйца, опубликованный на странице sidorchuk__olia в Instagram.

Очистка яиц с помощью стаканов

Простой способ очищения вареного яйца за несколько секунд:

1. Положить яйцо в стакан.

2. Сверху накрыть вторым, таким же стаканом.

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3. Хорошо потрясти.

4. Вся скорлупа полностью отделяется сама.

Из таких идеально целых яиц получается нереально вкусная закуска на Новый год – фаршированные яйца "Тигровые".

Идея приготовления такой закуски опубликована на странице _mir_salatov_ в Instagram.

Фаршированные яйца "Тигровые"

Ингредиенты на 10 порций:

  • вареные яйца – 5 шт

  • вареная морковь – 1 шт

  • красный лук – 1/2 шт

  • тунец консервированный – 150 г

  • майонез – 1 ч.л

  • оливки черные – 9-10 Штук (без косточек)

  • соль – по вкусу

  • перец черный молотый — по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварить яйца в течение 10 минут морковь – 40.

2. С консервы слить всю влагу, отжать.

Яйца для блюда

3. Яйца почистить, нарезать половинками, вынуть желтки из белков и хорошо размять их вилкой.

4. Добавить мясо тунца, мелко порезанный красный лук.

5. Заправить ложкой майонеза, солью, черным молотым перцем , все хорошо перемешать.

6. Наполнить такой начинкой белки.

7. Морковь натереть на крупной терке.

8. Распределить тонким слоем.

Домашний майонез для закуски

9. Порезать полосками маслины. Разложить сверху имитируя окраску тигра.

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