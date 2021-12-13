Как идеально почистить куриное яйцо за несколько секунд: элементарный лайфхак

Иногда почистить идеально куриные яйца – это настоящая проблема. Если они очень свежие, то скорлупа отстает плохо, и продукт в результате получается очень некрасивым. К тому же появляется много отходов, потому что часть белка остается на скорлупе. Но есть очень простое решение.

Универсальный лайфхак, который поможет идеально быстро почистить куриные яйца, опубликованный на странице sidorchuk__olia в Instagram.

Простой способ очищения вареного яйца за несколько секунд:

1. Положить яйцо в стакан.

2. Сверху накрыть вторым, таким же стаканом.

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3. Хорошо потрясти.

4. Вся скорлупа полностью отделяется сама.

Из таких идеально целых яиц получается нереально вкусная закуска на Новый год – фаршированные яйца "Тигровые".

Идея приготовления такой закуски опубликована на странице _mir_salatov_ в Instagram.

Ингредиенты на 10 порций:

вареные яйца – 5 шт

вареная морковь – 1 шт

красный лук – 1/2 шт

тунец консервированный – 150 г

майонез – 1 ч.л

оливки черные – 9-10 Штук (без косточек)

соль – по вкусу

перец черный молотый — по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварить яйца в течение 10 минут морковь – 40.

2. С консервы слить всю влагу, отжать.

3. Яйца почистить, нарезать половинками, вынуть желтки из белков и хорошо размять их вилкой.

4. Добавить мясо тунца, мелко порезанный красный лук.

5. Заправить ложкой майонеза, солью, черным молотым перцем , все хорошо перемешать.

6. Наполнить такой начинкой белки.

7. Морковь натереть на крупной терке.

8. Распределить тонким слоем.

9. Порезать полосками маслины. Разложить сверху имитируя окраску тигра.