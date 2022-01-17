Как идеально приготовить картофель в мундире с хрустящей корочкой: лайфхак
Картофель в мундире – это прекрасное альтернативное блюдо на случай, когда вареный, жареный или запеченный надоел. К сожалению, его не так часто готовят из-за того, что в процессе приготовления картофель разваривается и становится слишком мягким.
Но существует лайфхак, который поможет избежать этого и приготовить картофель в мундире с хрустящей корочкой. Идеей поделились в Tik-Tok.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
картофель
оливковое масло
соль
Способ приготовления:
1. Помыть и приготовить картофель.
2. С помощью вилки сделать проколы в картофеле.
3. Хорошо смазать картошку оливковым маслом.
4. Посыпать солью и выложить на противень.
5. запекать при температуре 200 градусов примерно 2,5 часа.
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