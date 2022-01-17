Как идеально приготовить картофель в мундире с хрустящей корочкой: лайфхак

Картофель в мундире – это прекрасное альтернативное блюдо на случай, когда вареный, жареный или запеченный надоел. К сожалению, его не так часто готовят из-за того, что в процессе приготовления картофель разваривается и становится слишком мягким.

Но существует лайфхак, который поможет избежать этого и приготовить картофель в мундире с хрустящей корочкой. Идеей поделились в Tik-Tok.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

картофель

оливковое масло

соль

Способ приготовления:

Видео дня

1. Помыть и приготовить картофель.

2. С помощью вилки сделать проколы в картофеле.

3. Хорошо смазать картошку оливковым маслом.

4. Посыпать солью и выложить на противень.

5. запекать при температуре 200 градусов примерно 2,5 часа.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как запечь картофель без духовки.