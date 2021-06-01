Рецепт идеальной курицы от Джейми Оливера

Курица – очень ценный, диетический продукт, который полезен для организма, он очень легко усваивается и помогает сбросить вес. Готовится также просто и быстро, его можно просто отварить или запекать и это уже будет вкусно.

Английский повар, ресторатор, телеведущий, популяризатор домашней кулинарии и здорового питания Джейми Оливер поделился на своем YouTube-канале рецепт приготовления курицы, по которому она получится просто идеальной – ароматной, вкусной и сочной. (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца)

Как вкусно запечь курицу

Ингредиенты:

курица – 1,6 кг

лук – 2 шт.

морковь – 2 шт.

сельдерей – 2 палочки

чеснок – 4 зуб.

оливковое масло – 2-3 ст. л.

лимон – 1 шт.

1 небольшой пучок свежего тимьяна, розмарина, лаврового листа или шалфея

морская соль, черный молотый перец – по вкусу

молотый черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

Первым делом нужно хорошо вымыть, почистить и нарезать овощи, добавить измельченный чеснок, оливковое масло, все хорошо перемешать и выложить в форму. Курицу помойте, натрите специями и солью, а также полейте оливковым маслом, внутрь положите лимон и травы, после – выложите ее на овощи и отравьте в духовку на 1,5 часа при 200 С. Через 45 минут в овощам можно добавить немного воды, чтобы они не были сухими и дальше запекать. После истечения времени выключаем духовку и даем курице постоять еще 15 минут, после – можно доставать и подавать.

Подавать ароматную курицу лучше всего. теми же овощами, с которыми она тушилась, также можно сделать любой соус на ваш вкус.

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