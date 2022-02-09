Как правильно сварить яйца: Евгений Клопотенко поделился двумя проверенными способами

Ирина Мельниченко
FoodOboz
4 минуты
6,2 т.
Сколько нужно варить яйца

Яйца – ценный продукт, без которого тяжело представить завтрак многих. Специалисты рекомендуют их есть каждый день, если нет аллергии. Стоит отметить, что употреблять этот продукт лучше всего в вареном виде, но так, чтобы желток был жидким. Жарить не следует, но можно еще делать яйца-пашот.

Блюда с яйцами

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем YouTube-канале советами, как правильно варить яйца, чтобы они были полезными, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Вареные яйца
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1. Первый способ

Как правильно варить яйца

Кулинар советует все яйца сложить в кастрюлю или сотейник, залить холодной водой на 3 см выше.

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"Не заливайте горячей водой, есть вероятность, что яйца из-за перепада температур потрескаются, особенно те, которые только из холодильника", – советует кулинар.

Куриные яйца

Далее стоит поставить кастрюлю на плиту и довести до кипения на сильном огне. После всыпать 1/2 чайной ложки соды и, как только яйца закипят, нужно сразу убрать кастрюлю с плиты. После накройте крышкой и нужно засечь время.

Вареные яйца

Они будут доготавливаться в горячей воде

Клопотенко отметил, что именно благодаря такому способу можно получить желтки более нежной и бархатистой структуры.

Как правильно сварить яйцо пашот

От того, сколько яйца будут оставаться в воде, будет зависеть степень твердости желтка и его цвет

Секрет от кулинара: чтобы скорлупа хорошо очищалась, нужно переложить яйца из горячей воды в ледяную.

Что приготовить из яиц

Время и текстура яиц:

  • 4 минуты – получите вариант всмятку, при котором желток будет насыщенно цвета, как и в сыром яйце, а по текстуре – как яйцо-пашот.

  • 6 минут – желток в таких яйцах будет более плотным по краям, а вот желток в середине будет жидким и будет немного растекаться.

Вкусное яйцо-пашот на завтрак

  • 8 минут – желток будет мягким, но не жидким и цвет будет не таким насыщенным.

  • 10-12 минут – желток будет плотным, а цвет изменится на более бледный.

2. Второй способ

Куриные яйца

Сложите яйца в кастрюлю, залейте водой и поставьте на плиту, доведите его кипения и убавьте огонь до среднего.

Сколько варить яйца всмятку:

  • 4-5 минут необходимо для яиц всмятку

  • 6 минут для заварных и твердых яиц

  • 7 минут для сливочных яиц вкрутую

Как правильно варить яйца

  • 8 минут для твердых, но еще сливочных яиц

  • 9 минут для очень твердых яиц, сваренных вкрутую

Стоит отметить, что из яиц можно делать не только омлеты и яичницу, но и фаршировать, добавлять в салаты, пироги.

Салат с яйцами

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