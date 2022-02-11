Как интересно приготовить куриную печень: элементарная идея салата от шеф-повара
Чтобы блюда с печенью были действительно вкусными и ароматными, такой продукт нужно сочетать с правильными ингредиентами. Прекрасной идеей будет приготовить пикантный салат. В этом блюде острые и соленые сочетания нейтрализуют горечь и специфический запах – продукт раскрывает свои лучшие ноты и приносит пользу.
Как приготовить вкусный салат с печенью рассказал украинский шеф-повар из Одессы Валерий Пономарь (ponomar_valeriy) на своей странице в Instagram.
Грузинский салат с куриной печенью:
куриная печень – 250 г
кукурузный крахмал – 1 ст.л
помидоры – 1 шт
лук красный – 1/2 шт
чеснок – 1 зубчик
перец острый – по вкусу
оливковое масло – 1 ст.л
соль
черный перец
зерна граната – 1 ст.л
грецкие орехи – 1 ст.л
кинза – пучок
Способ приготовления:
1. Печень обвалять в крахмале.
2. Обжарить на умеренном огне 6-8 минут.
3. Помидор и лук порезать полукольцами.
4. Выдавить чеснок.
5. Кинзу измельчить.
6. Добавить нарезанный острый перец и специи.
7. Уложить приготовленную печень.
8. Влить оливковое масло.
9. Добавить зерна граната.
10. Посыпать сверху грецкие орехи.
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