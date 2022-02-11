Как интересно приготовить куриную печень: элементарная идея салата от шеф-повара

Чтобы блюда с печенью были действительно вкусными и ароматными, такой продукт нужно сочетать с правильными ингредиентами. Прекрасной идеей будет приготовить пикантный салат. В этом блюде острые и соленые сочетания нейтрализуют горечь и специфический запах – продукт раскрывает свои лучшие ноты и приносит пользу.

Как приготовить вкусный салат с печенью рассказал украинский шеф-повар из Одессы Валерий Пономарь (ponomar_valeriy) на своей странице в Instagram.

Грузинский салат с куриной печенью:

куриная печень – 250 г

кукурузный крахмал – 1 ст.л

помидоры – 1 шт

лук красный – 1/2 шт

чеснок – 1 зубчик

перец острый – по вкусу

оливковое масло – 1 ст.л

соль

черный перец

зерна граната – 1 ст.л

грецкие орехи – 1 ст.л

кинза – пучок

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Способ приготовления:

1. Печень обвалять в крахмале.

2. Обжарить на умеренном огне 6-8 минут.

3. Помидор и лук порезать полукольцами.

4. Выдавить чеснок.

5. Кинзу измельчить.

6. Добавить нарезанный острый перец и специи.

7. Уложить приготовленную печень.

8. Влить оливковое масло.

9. Добавить зерна граната.

10. Посыпать сверху грецкие орехи.

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