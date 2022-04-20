Чтобы найти средства для такого декора – стоит просто выйти во двор. Подготовив все необходимые материалы и совершив несколько простых манипуляций – вы получите очень красивые и эффектные пасхальные яички разных цветов с узором. Сам процесс не будет занимать много времени и, к тому же, очень понравится деткам.

Идея украшения яиц листочками на Пасху опубликована на странице cookery_chronicles в Instagram.

Последовательная технология украшения яиц узорами из листиков:

1. Нарвать фигурные листики с разных деревьев.

2. Сырые яйца хорошо промыть от лишней грязи.

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3. Приложить листики к сырому яйцу с обеих сторон.

4. В таком виде осторожно положить в капроновый чулок или марлю (в один чулок может поместиться сразу несколько яиц)

5. Прочно перевязать нитью.

6. Лузгу лука вскипятить в воде с 1 столовой ложкой соли.

7. Опустить в емкость яйца.

8. Варить 10 минут.

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