Как интересно украсить яйца на Пасху листиками: самая простая технология
Чтобы найти средства для такого декора – стоит просто выйти во двор. Подготовив все необходимые материалы и совершив несколько простых манипуляций – вы получите очень красивые и эффектные пасхальные яички разных цветов с узором. Сам процесс не будет занимать много времени и, к тому же, очень понравится деткам.
Идея украшения яиц листочками на Пасху опубликована на странице cookery_chronicles в Instagram.
Последовательная технология украшения яиц узорами из листиков:
1. Нарвать фигурные листики с разных деревьев.
2. Сырые яйца хорошо промыть от лишней грязи.
3. Приложить листики к сырому яйцу с обеих сторон.
4. В таком виде осторожно положить в капроновый чулок или марлю (в один чулок может поместиться сразу несколько яиц)
5. Прочно перевязать нитью.
6. Лузгу лука вскипятить в воде с 1 столовой ложкой соли.
7. Опустить в емкость яйца.
8. Варить 10 минут.
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