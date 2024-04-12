Как испечь вкусную домашнюю колбасу на Пасху: точно не потрескается

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как испечь вкусную домашнюю колбасу на Пасху: точно не потрескается

Домашняя спеченная колбаса – это изюминка пасхального стола. Магазинные варианты такого блюда даже рядом не стоят. Но приготовить действительно привлекательное изделие достаточно сложно, потому что оболочка очень легко рвется и трескается в духовке. Но для того, чтобы такого не было, нужно соблюдать несколько правил.

Идея приготовления домашней запеченной колбасы на Пасху опубликована на странице фудблогера Алины с ником alin_withkitchen в Instagram. Не заполняйте всю кишку фаршем доверху – мяса должно быть всего на 2/3.

Как испечь вкусную домашнюю колбасу на Пасху: точно не потрескается

Ингредиенты:

  • мясо свинины (ошейок или лопатка) – 1,5 кг.
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  • сало – 250 г
  • куриный фарш – 1 кг.
  • лук – 3 шт.
  • сливки – 200 мл.
  • ледяная вода – 100 г
  • специи: паприка, перец черный, молотые лавровые листья
  • кишка
  • чеснок
  • соль – 9 г на 1 кг продукта

Способ приготовления:

Как испечь вкусную домашнюю колбасу на Пасху: точно не потрескается

1. Все мясо перекрутить на фарш, нарезать сало мелким кубиком.

2. Добавить соль, лук, пропущенный через мясорубку.

3. Добавить сливки и воду, специи, соль.

Как испечь вкусную домашнюю колбасу на Пасху: точно не потрескается

4. Все хорошо смешать руками, даже немного отбить фарш.

5. Дать немного постоять, чтобы мясо впитало все специи.

6. Кишку лучше брать предварительно засоленную – они так хорошо сохраняются.

7. Важно наполнять где-то на 2/3, потому что натуральная оболочка уменьшается при приготовлении.

Как испечь вкусную домашнюю колбасу на Пасху: точно не потрескается

8. Сделать несколько проколов, чтобы получался лишний сок.

9. Выпекать при температуре 180 градусов примерно 50-60 минут.

Как испечь вкусную домашнюю колбасу на Пасху: точно не потрескается

10. При запекании добавить немного воды на противень.

11. Периодически переворачивать, чтобы была румяная корочка с обеих сторон.

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