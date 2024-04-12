Как испечь вкусную домашнюю колбасу на Пасху: точно не потрескается
Домашняя спеченная колбаса – это изюминка пасхального стола. Магазинные варианты такого блюда даже рядом не стоят. Но приготовить действительно привлекательное изделие достаточно сложно, потому что оболочка очень легко рвется и трескается в духовке. Но для того, чтобы такого не было, нужно соблюдать несколько правил.
Идея приготовления домашней запеченной колбасы на Пасху опубликована на странице фудблогера Алины с ником alin_withkitchen в Instagram. Не заполняйте всю кишку фаршем доверху – мяса должно быть всего на 2/3.
Ингредиенты:
- мясо свинины (ошейок или лопатка) – 1,5 кг.
- сало – 250 г
- куриный фарш – 1 кг.
- лук – 3 шт.
- сливки – 200 мл.
- ледяная вода – 100 г
- специи: паприка, перец черный, молотые лавровые листья
- кишка
- чеснок
- соль – 9 г на 1 кг продукта
Способ приготовления:
1. Все мясо перекрутить на фарш, нарезать сало мелким кубиком.
2. Добавить соль, лук, пропущенный через мясорубку.
3. Добавить сливки и воду, специи, соль.
4. Все хорошо смешать руками, даже немного отбить фарш.
5. Дать немного постоять, чтобы мясо впитало все специи.
6. Кишку лучше брать предварительно засоленную – они так хорошо сохраняются.
7. Важно наполнять где-то на 2/3, потому что натуральная оболочка уменьшается при приготовлении.
8. Сделать несколько проколов, чтобы получался лишний сок.
9. Выпекать при температуре 180 градусов примерно 50-60 минут.
10. При запекании добавить немного воды на противень.
11. Периодически переворачивать, чтобы была румяная корочка с обеих сторон.
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