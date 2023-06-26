Авокадо – это универсальный продукт, прекрасно сочетающийся со всеми овощами, зеленью и сыром. К тому же это отличная основа для домашнего масла. Оно выходит нежное, пикантное, а еще быстро готовится.

Фудблогер Ирина Димитрова (iriska_dimitrova) на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашнего масла из авокадо, которое вы приготовите всего за 5 минут.

Ингредиенты:

авокадо – 3 шт

мягкое сливочное масло – 100-120 г

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соль – 2\3 ч. л.

сушеный чеснок – 0,5 ч. л.

перец

укроп

сок лимона – 0,5 чт. л.

Способ приготовления:

1. Авокадо очистить от кожицы и сердцевины. Мякоть переложить в чашу блендера.

2. К авокадо добавить размягченное сливочное масло, соль, перец, сушеный чеснок, измельченный укроп и лимонный сок. Взбить все до однородности.

3. Получившуюся массу переложить в контейнер и оставить в холодильнике на 1-2 часа. Приятного аппетита!

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