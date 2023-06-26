Как из авокадо приготовить масло: бюджетная альтернатива сливочному

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Как из авокадо приготовить масло: бюджетная альтернатива сливочному

Авокадо – это универсальный продукт, прекрасно сочетающийся со всеми овощами, зеленью и сыром. К тому же это отличная основа для домашнего масла. Оно выходит нежное, пикантное, а еще быстро готовится.

Фудблогер Ирина Димитрова (iriska_dimitrova) на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашнего масла из авокадо, которое вы приготовите всего за 5 минут.

Рецепт масла из авокадо

Ингредиенты:

  • авокадо – 3 шт
  • мягкое сливочное масло – 100-120 г
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  • соль – 2\3 ч. л.
  • сушеный чеснок – 0,5 ч. л.
  • перец
  • укроп
  • сок лимона – 0,5 чт. л.

Способ приготовления:

1. Авокадо очистить от кожицы и сердцевины. Мякоть переложить в чашу блендера.

Процесс приготовления масла

2. К авокадо добавить размягченное сливочное масло, соль, перец, сушеный чеснок, измельченный укроп и лимонный сок. Взбить все до однородности.

Домашнее масло из авокадо

3. Получившуюся массу переложить в контейнер и оставить в холодильнике на 1-2 часа. Приятного аппетита!

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