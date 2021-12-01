Как из бюджетных продуктов сделать праздничные блюда: оригинальные идеи от шеф-поваров

"Если вы хотите приготовить вкусные салаты, но все привычные – "Шуба" и "Оливье" уже проелись – повод поэкспериментировать. Ведь можно из совершенно простых, бюджетных продуктов приготовить изысканные и вкусные, а главное – оригинальные блюда.

Редакция FoodOboz собрала для вас подборку рецептов 2 салатов, которые будут идеальными как для праздничного, так и повседневного стола.

1. Пикантный салат с грушей и виноградам по рецепту Евгения Клопотенко, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Видео дня

Ингредиенты:

Микс салатов – 150 г

Виноград – 100-150 г

Груша – 1 шт.

Сухое красное вино – 200 мл

Бадьян – 2 звездочки

Корица – 1 палочка

Сахар – 2 ст. л.

Миндаль – 1-2 ст. л.

Пармезан – 30 г

Маслины – 100-150 г

Лимон – 1/2 шт.

Оливковое масло – 2-3 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Помойте и нарежьте грушу дольками.

2. Переложите в сотейник, добавьте 200 мл красного сухого вина, специи, корицу и сахар, варите около 10 минут.

3. Обязательно оставьте грушу в ароматном вине до полного остывания, после – достаньте все специи.

4. В большую миску переложите микс салатов, добавьте виноград, оливки и измельченный миндаль.

5. Нарежьте тонкими слайсами пармезан.

6. Переложите микс салатов с другими ингредиентами на тарелку, сверху грушу, полейте оливковым маслом и лимонным соком, добавьте пармезан и можно подавать вкусный салат.

2. Турецкий салат "Кисир" по рецепту Григория Германа

Ингредиенты:

Булгур – 1 стакан

Кипяток – 1,5 стакана

Зеленый лук – 100 г

Петрушка – 100 г

Листья салата – 100 г

Паста из перца – 1 ст. л. (можно без)

Томатная паста – 1 ст. л.

Кумин – 0,5 ч. л.

Мята сушеная – 0,5 ч. л.

Перец чили сушеный – щепотка

Черный перец молотый – щепотка

Соль – щепотка

Лимонный сок – 2 ст. л. ​​​​​​​

Оливковое масло – 0,5 стакана

Гранатовый соус Наршараб – 2 ст. л.

Грецкие орехи – горсть

Способ приготовления:

1. Залейте 1 стакан крупы 1,5 стаканами кипятка, отставьте на 5 минут. За это время булгур впитает воду и немного остынет.

2. Порежьте лук, петрушку и добавьте к булгуру, туда же добавьте столовую ложку пасты из перца и томатной пасты, по полчайной ложки кумина, сушеной мяты, молотого перца и перца чили.

3. Заправка: смешайте оливковое масло и лимонный сок, а затем добавьте кисло-сладкий соусом Наршараб.

4. В конце посыпьте салат измельченными орехами, перемешает и можно подавать.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: