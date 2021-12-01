Как из бюджетных продуктов сделать праздничные блюда: оригинальные идеи от шеф-поваров
"Если вы хотите приготовить вкусные салаты, но все привычные – "Шуба" и "Оливье" уже проелись – повод поэкспериментировать. Ведь можно из совершенно простых, бюджетных продуктов приготовить изысканные и вкусные, а главное – оригинальные блюда.
Редакция FoodOboz собрала для вас подборку рецептов 2 салатов, которые будут идеальными как для праздничного, так и повседневного стола.
1. Пикантный салат с грушей и виноградам по рецепту Евгения Клопотенко, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Ингредиенты:
Микс салатов – 150 г
Виноград – 100-150 г
Груша – 1 шт.
Сухое красное вино – 200 мл
Бадьян – 2 звездочки
Корица – 1 палочка
Сахар – 2 ст. л.
Миндаль – 1-2 ст. л.
Пармезан – 30 г
Маслины – 100-150 г
Лимон – 1/2 шт.
Оливковое масло – 2-3 ст. л.
Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Помойте и нарежьте грушу дольками.
2. Переложите в сотейник, добавьте 200 мл красного сухого вина, специи, корицу и сахар, варите около 10 минут.
3. Обязательно оставьте грушу в ароматном вине до полного остывания, после – достаньте все специи.
4. В большую миску переложите микс салатов, добавьте виноград, оливки и измельченный миндаль.
5. Нарежьте тонкими слайсами пармезан.
6. Переложите микс салатов с другими ингредиентами на тарелку, сверху грушу, полейте оливковым маслом и лимонным соком, добавьте пармезан и можно подавать вкусный салат.
2. Турецкий салат "Кисир" по рецепту Григория Германа
Ингредиенты:
Булгур – 1 стакан
Кипяток – 1,5 стакана
Зеленый лук – 100 г
Петрушка – 100 г
Листья салата – 100 г
Паста из перца – 1 ст. л. (можно без)
Томатная паста – 1 ст. л.
Кумин – 0,5 ч. л.
Мята сушеная – 0,5 ч. л.
Перец чили сушеный – щепотка
Черный перец молотый – щепотка
Соль – щепотка
Лимонный сок – 2 ст. л.
Оливковое масло – 0,5 стакана
Гранатовый соус Наршараб – 2 ст. л.
Грецкие орехи – горсть
Способ приготовления:
1. Залейте 1 стакан крупы 1,5 стаканами кипятка, отставьте на 5 минут. За это время булгур впитает воду и немного остынет.
2. Порежьте лук, петрушку и добавьте к булгуру, туда же добавьте столовую ложку пасты из перца и томатной пасты, по полчайной ложки кумина, сушеной мяты, молотого перца и перца чили.
3. Заправка: смешайте оливковое масло и лимонный сок, а затем добавьте кисло-сладкий соусом Наршараб.
4. В конце посыпьте салат измельченными орехами, перемешает и можно подавать.
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