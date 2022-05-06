Как из черемши приготовить намазку на хлеб: идея витаминного сезонного блюда
Черемша – сезонная весенняя зелень с пикантным островатым вкусом. Она очень питательная и витаминная и прекрасно сочетается со многими ингредиентами в салате или даже супе. Но для того чтобы все полезные свойства продукта полностью сохранялись, – можно приготовить вкусную намазку на хлеб. Для такого блюда понадобится всего 4 ингредиента, которые не нуждаются в термической обработки.
Идея приготовления намазки из черемши опубликована на странице malvalanda в Instagram.
Ингредиенты:
черемша – 200 г
сливочное масло 82% – 400 г
оливковое масло холодного отжима – 50 г
соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Масло предварительно вытащить из холодильника, чтобы оно размякло.
2. Черемшу почистить, хорошо промыть и обсушить.
3. Нарезать и измельчить в блендере.
4. Добавить масло, перемешать и снова взбить. Масса должна быть однородной. Если блендер большой мощности – можно измельчить массу в один прием.
5. Приготовленную пасту посолить и добавить сливочное масло.
6. Часть намазки можно оставить в холодильнике, а остальное замотать в пищевую пленку и заморозить.
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