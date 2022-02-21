Как из филе индейки сделать сочную буженину: секреты от Владимира Ярославского
Обычно буженину готовят из свиного мяса, ведь оно жирное и очень сытное. Но диетическим такое блюдо не назовешь. Поэтому для тех, кто придерживается правильного питания, для запекания идеально подойдет филе индейки. Если соединить правильные ингредиенты и соблюдать особую технологию приготовления – вы получите очень вкусную и сочную буженину.
Идея приготовления буженины из индейки опубликована на странице известного украинского шеф-повара Владимира Ярославского в Instagram.
Ингредиенты:
филе индейки – 1 кг
морковь
чеснок
горчица
оливковое масло
соль и специи для барбекю
остатки лука и сельдерея
ароматные травы и белое вино по желанию
Способ приготовления:
1. Филе индейки нашпиговать длинными брусочками моркови и нарезанным чесноком.
2. Добавить соль, перец, горчицу и специи.
3. Хорошо натереть этой смесью и оливковым маслом.
4. Оставить в холодильнике на всю ночь.
5. Добавить соль в пропорции 9 г на 1 кг мяса.
6. Горчицу, перец и специи добавить по вкусу.
7. Приготовить смесь барбекю: смешать паприку, сухой лук и чеснок, черный и красный перцы.
8. Утром достать индейку.
9. Разогреть духовку до 200 градусов.
10. Положить индейку в небольшую емкость вместе со всеми овощами, также добавить чабрец.
11. Для аромата налить немного вина.
12. Все положить в рукав для запекания и поместить в духовку на 1 час.
13. Затем рукав открыть и поставить еще на 10-12 минут на 240 градусов под верхний гриль для румяной корочки.
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