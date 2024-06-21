Если вы думаете, что уже готовили все возможные блюда из кабачка – вы точно ошибаетесь. Это настолько универсальный овощ, что из него можно сделать даже кексы. Изделия получаются очень пышными, идеально подходят для сытного перекуса.

Идея приготовления пышных кабачковых кексов опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником kathycoooks в Instagram. Не забудьте засыпать разрыхлитель.

Ингредиенты:

кабачок большой – 1 шт.

томат – 1 шт.

сосиски – 2 шт.

бекон – 2-3 слайса

сладкий перец – 1/2 шт.

яйцо – 1 шт.

мука – 3 ст.л.

специи – по вкусу

разрыхлитель – 1/2 ч.л.

сыр – 100 г

Способ приготовления:

1. Натереть кабачок на большой терке и выжать от сока.

2. Мелко порезать сосиски, бекон и овощи.

3. Добавить в кабачок.

4. Взбить яйцо и добавить специи.

5. Всыпать муку и разрыхлитель, хорошо перемешать.

6. Выложить массу в силиконовые формы для кексов и добавить на каждый сверху немного сыра.

7. Поставить кексы в духовку и готовить 20 минут.

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