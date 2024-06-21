Как из кабачка приготовить пышные кексы: очень простой способ использования овоща

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как из кабачка приготовить пышные кексы: очень простой способ использования овоща

Если вы думаете, что уже готовили все возможные блюда из кабачка – вы точно ошибаетесь. Это настолько универсальный овощ, что из него можно сделать даже кексы. Изделия получаются очень пышными, идеально подходят для сытного перекуса.

Идея приготовления пышных кабачковых кексов опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником kathycoooks в Instagram. Не забудьте засыпать разрыхлитель.

Как из кабачка приготовить пышные кексы: очень простой способ использования овоща

Ингредиенты:

  • кабачок большой – 1 шт.
  • томат – 1 шт.
  • сосиски – 2 шт.
  • бекон – 2-3 слайса
  • сладкий перец – 1/2 шт.
  • яйцо – 1 шт.
  • мука – 3 ст.л.
  • специи – по вкусу
  • разрыхлитель – 1/2 ч.л.
  • сыр – 100 г

Способ приготовления:

Как из кабачка приготовить пышные кексы: очень простой способ использования овоща

1. Натереть кабачок на большой терке и выжать от сока.

2. Мелко порезать сосиски, бекон и овощи.

Как из кабачка приготовить пышные кексы: очень простой способ использования овоща

3. Добавить в кабачок.

4. Взбить яйцо и добавить специи.

Как из кабачка приготовить пышные кексы: очень простой способ использования овоща

5. Всыпать муку и разрыхлитель, хорошо перемешать.

6. Выложить массу в силиконовые формы для кексов и добавить на каждый сверху немного сыра.

Как из кабачка приготовить пышные кексы: очень простой способ использования овоща

7. Поставить кексы в духовку и готовить 20 минут.

Как из кабачка приготовить пышные кексы: очень простой способ использования овоща

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