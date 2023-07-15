Как из кабачков приготовить паштет: очень простая и бюджетная закуска
Кроме запеканок, тортов, оладий и консервации – из кабачков можно приготовить паштет. Это универсальная закуска, для которой вам понадобится всего несколько минут. Очень вкусно просто смазать на хлеб.
Идея приготовления кабачкового паштета опубликована на странице фудблогера Людмилы с ником pani_gotuye в Instagram. Особого вкуса этому блюду добавляют грецкие орехи.
Ингредиенты:
- 400 г кабачков
- 1 небольшая морковка
- 1 большая луковица
- 2 плавленые сырки
- горсть свежего укропа
- 2 зубчика чеснока
- соль, перец по вкусу
- горсть грецких орехов
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Кабачки порезать маленькими кубиками. Лук измельчить. Морковь натереть на мелкой терке.
2. Лук и морковь обжаривать вместе на сковороде с маслом до мягкости примерно 5 минут.
3. Затем добавить кабачки и обжаривать все вместе еще 5 минут, иногда перемешивая.
4. Затем посолить, поперчить, перемешать, накрыть крышкой и тушить еще 5 минут на среднем огне.
5. Затем добавить чеснок, зелень, снова перемешать и тушить еще 1-2 минуты.
6. После этого переложить массу в глубокую емкость и дать остыть до комнатной температуры.
7. Орехи обжарить на сухой сковороде и измельчить.
8. Добавить к охлажденной овощной массе плавленый сыр и взбить все блендером до однородной пюреобразной массы.
9. В конце добавить орехи и перемешать еще раз, но уже ложкой или лопаткой. По желанию еще подсолить.
10. Готовый паштет убрать на несколько часов в холодильник, ну а затем подавать, смазав на кусочек хрустящего хлеба, гренку, крекер, тарталетку.
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