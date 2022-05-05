Сейчас сезон молодой капусты, поэтому этот полезный и свежий овощ точно стоит добавить в рацион. И сделать из этого продукта можно не только салат, борщ или оладьи, но даже стейк. Из-за того, что блюдо готовится в духовке, – сохраняется максимум вкуса и витаминов.

Идея приготовления стейков из капусты опубликована на странице Юлии Шкулипы (yulia_shkulipa) в Instagram.

Ингредиенты:

капуста

масло

паприка копченая

сезонная зелень

итальянские травы

соль

любимые специи – по вкусу

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Способ приготовления:

1. Капусту разрезать пополам.

2. Нарезать большими полукольцами.

3. Противень застелить пергаментом или фольгой.

4. Смазать растительным маслом.

5. Выложить капусту и ее смазать маслом.

7. Сверху посыпать приправами.

8. Запекать в духовке на среднем огне до готовности.

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