Как из капусты приготовить стейк: вариант сезонного витаминного блюда

Екатерина Ягович
FoodOboz
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Как из капусты приготовить стейк: вариант сезонного витаминного блюда

Сейчас сезон молодой капусты, поэтому этот полезный и свежий овощ точно стоит добавить в рацион. И сделать из этого продукта можно не только салат, борщ или оладьи, но даже стейк. Из-за того, что блюдо готовится в духовке, – сохраняется максимум вкуса и витаминов.

Идея приготовления стейков из капусты опубликована на странице Юлии Шкулипы (yulia_shkulipa) в Instagram.

Рецепт стейков из капусты

Ингредиенты:

  • капуста

  • масло

  • паприка копченая

  • сезонная зелень

  • итальянские травы

  • соль

  • любимые специи – по вкусу

Капуста для приготовления блюда
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Способ приготовления:

1. Капусту разрезать пополам.

Нарезка капусты для жарки стейков

2. Нарезать большими полукольцами.

Масло, которым нужно смазать пергамент и капусту

3. Противень застелить пергаментом или фольгой.

Специи, которые можно добавить в блюдо

4. Смазать растительным маслом.

5. Выложить капусту и ее смазать маслом.

7. Сверху посыпать приправами.

Готовые запеченные стейки из капусты

8. Запекать в духовке на среднем огне до готовности.

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