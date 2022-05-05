Как из капусты приготовить стейк: вариант сезонного витаминного блюда
Сейчас сезон молодой капусты, поэтому этот полезный и свежий овощ точно стоит добавить в рацион. И сделать из этого продукта можно не только салат, борщ или оладьи, но даже стейк. Из-за того, что блюдо готовится в духовке, – сохраняется максимум вкуса и витаминов.
Идея приготовления стейков из капусты опубликована на странице Юлии Шкулипы (yulia_shkulipa) в Instagram.
Ингредиенты:
капуста
масло
паприка копченая
сезонная зелень
итальянские травы
соль
любимые специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Капусту разрезать пополам.
2. Нарезать большими полукольцами.
3. Противень застелить пергаментом или фольгой.
4. Смазать растительным маслом.
5. Выложить капусту и ее смазать маслом.
7. Сверху посыпать приправами.
8. Запекать в духовке на среднем огне до готовности.
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