Даже из диетического куриного фарша можно приготовить очень сочные ленивые голубцы. Это будет гораздо проще, чем пропаривать капусту. А для того, чтобы мясо не было сухим – обязательно сделайте сливочный соус.

Идея приготовления сочных ленивых голубцов из куриного фарша опубликована на кулинарной странице bude smachno razom в Instagram. Изделия получатся нежирными.

Ингредиенты:

фарш куриный – 500 г

рис отварной – 300 г

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

капуста – половинка целой (400 г)

томатная паста – 3 ст.л.

сметана – 3 ст.л.

соль и специи – по вкусу

куриный бульон (вода)

Способ приготовления:

1. Рис отварить.

2. Нарезать лук, капусту, натереть морковь.

2. Лук и морковь выложить в сковороду с растительным маслом.

3. Пассировать на небольшом огне в течение 5 минут.

4. Капусту выложить в сковороду к луку с морковью и пассеровать 10 минут.

5. В миске смешать мясной фарш, рис, пассерованный лук, морковь и капусту.

6. Добавить еще по половине чайной ложки соли и специй.

7. Хорошо перемешать руками.

8. Из мясо-овощной массы сформировать ленивые продолговатые голубцы формы.

9. Сложить в форму.

19. Залить их соусом из томатной пасты и сметаны.

20. Долить куриный бульон (воду).

21. Голубцы поставить в разогретую духовку до 180 градусов, примерно на 45-50 минут.

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