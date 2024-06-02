Как из куриного фарша приготовить сочные ленивые голубцы: капусту пропаривать не придется
Даже из диетического куриного фарша можно приготовить очень сочные ленивые голубцы. Это будет гораздо проще, чем пропаривать капусту. А для того, чтобы мясо не было сухим – обязательно сделайте сливочный соус.
Идея приготовления сочных ленивых голубцов из куриного фарша опубликована на кулинарной странице bude smachno razom в Instagram. Изделия получатся нежирными.
Ингредиенты:
- фарш куриный – 500 г
- рис отварной – 300 г
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- капуста – половинка целой (400 г)
- томатная паста – 3 ст.л.
- сметана – 3 ст.л.
- соль и специи – по вкусу
- куриный бульон (вода)
Способ приготовления:
1. Рис отварить.
2. Нарезать лук, капусту, натереть морковь.
2. Лук и морковь выложить в сковороду с растительным маслом.
3. Пассировать на небольшом огне в течение 5 минут.
4. Капусту выложить в сковороду к луку с морковью и пассеровать 10 минут.
5. В миске смешать мясной фарш, рис, пассерованный лук, морковь и капусту.
6. Добавить еще по половине чайной ложки соли и специй.
7. Хорошо перемешать руками.
8. Из мясо-овощной массы сформировать ленивые продолговатые голубцы формы.
9. Сложить в форму.
19. Залить их соусом из томатной пасты и сметаны.
20. Долить куриный бульон (воду).
21. Голубцы поставить в разогретую духовку до 180 градусов, примерно на 45-50 минут.
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