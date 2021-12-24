Как из куриной печени сделать ресторанное блюдо: Владимир Ярославский поделился изысканным рецептом
Куриная печень – очень полезный и вкусный продукт, из которого можно готовить много разных блюд, начиная от котлет, отбивных, паштетов, заканчивая салатами, тортами и блинами.
Кулинар, судья "МастерШеф" Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом вкусного, изысканного блюда из куриной печени и овощей с полентою, которым вы удивите своих гостей, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ингредиенты:
печень – 300 г
лук – 200 г
морковь – 150-180 г
стебель сельдерея – 50 г
сливочное масло – 30-40 г
белое вино – 30-40 г
свежий шалфей
тимьян и чеснок – по желанию
Полента:
крупа кукурузня и гречневая – по 35 г
молоко – 340 г
сливочное масло – 15 г
пармезан – 20 г
Способ приготовления:
1. Овощи нарежьте кубиком, обжарьте сначала морковь, затем добавьте лук, обжарьте хорошо и добавьте сельдерей. В самом конце – чеснок.
2. Печень помойте, срежьте все пленки и добавьте в сковороду, поджарьте и добавьте белое вино.
3. Накройте крышкой и тушите печень около 20 минут на слабом огне, обязательно помешивайте.
4. Добавьте шалфей, соль и перец, перемешайте и еще 5 минут тушите.
5. Туда же добавьте сливочное масло.
6. Полетна: молоко доведите до кипения, добавьте крупу и обязательно помешивайте, чтобы ничего не пригорело и варите 12-15 минут.
7. Добавьте масло и снимите с огня, добавьте пармезан.
Подавать блюдо горям.
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