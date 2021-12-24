Как из куриной печени сделать ресторанное блюдо: Владимир Ярославский поделился изысканным рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
4,9 т.
Владимир Ярославский поделился рецептом необычного блюда из печени

Куриная печень – очень полезный и вкусный продукт, из которого можно готовить много разных блюд, начиная от котлет, отбивных, паштетов, заканчивая салатами, тортами и блинами.

Кулинар, судья "МастерШеф" Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом вкусного, изысканного блюда из куриной печени и овощей с полентою, которым вы удивите своих гостей, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Рецеты из печени
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Ингредиенты:

  • печень – 300 г

  • лук – 200 г

Лук репчатый

  • морковь – 150-180 г

  • стебель сельдерея – 50 г

  • сливочное масло – 30-40 г

  • белое вино – 30-40 г

  • свежий шалфей

  • тимьян и чеснок – по желанию

Полента:

  • крупа кукурузня и гречневая – по 35 г

  • молоко – 340 г

  • сливочное масло – 15 г

  • пармезан – 20 г

Способ приготовления:

1. Овощи нарежьте кубиком, обжарьте сначала морковь, затем добавьте лук, обжарьте хорошо и добавьте сельдерей. В самом конце – чеснок.

Блюда из печени

2. Печень помойте, срежьте все пленки и добавьте в сковороду, поджарьте и добавьте белое вино.

Как правильно готовить печень

3. Накройте крышкой и тушите печень около 20 минут на слабом огне, обязательно помешивайте.

Как вкусно приготовить печень

4. Добавьте шалфей, соль и перец, перемешайте и еще 5 минут тушите.

5. Туда же добавьте сливочное масло.

6. Полетна: молоко доведите до кипения, добавьте крупу и обязательно помешивайте, чтобы ничего не пригорело и варите 12-15 минут.

Вкусное блюдо из печени

7. Добавьте масло и снимите с огня, добавьте пармезан.

Подавать блюдо горям.

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