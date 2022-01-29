Как из лосося и айвы приготовить вкусное ресторанное блюдо: секреты и рецепт от кулинара. Эксклюзив
Если вы хотите приготовить изысканное ресторанное блюдо из простых ингредиентов дома – это абсолютно реально сделать. Вам нужно всего лишь выбрать для этого подходящие продукты, среди которых обязательно должна быть рыба, например, лосось, а также легкие овощи – капуста, огурцы, авокадо, обязательно лимонный сок и специи.
Финалист реалити "Адская кухня", кулинар Александр Громлюк поделился с FoodOboz эксклюзивным рецептом очень вкусного салата из лосося, авокадо, огурца и капусты, особенный вкус которому придаст оригинальный соус из айвы и специй.
Свежий лосось нарезаный кубиком 1,5х1,5 – 100 гр
Сок лимона – 5 г
Капуста Савойская – 40 г
Капуста брюссельская – 30 г
Авокадо – 30 г
Огурец – 40 г
Соль – по вкусу
Соус:
Айва – 200 г
Вода – 1,2 л
Сахар – по вкусу
Соль – про вкусу
Гвоздика, кардамон, корица, бадьян – по вкусу
Бальзамический уксус или крем – по вкусу
Способ приготовления:
1. Порежьте свежий лосось кубиком, добавьте лимонный сок, соль, перемешайте и оставьте его так на несколько минут, чтобы он "подварился" под кислотой.
2. Брюссельскую капусту нужно бланшировать в подсоленной воде и сразу переложить в лед, чтобы она не была горькой и осталась хрустящей.
3. Савойскую капусту порежьте произвольно – соломкой или кубиком.
4. Авокадо и огурец порежьте кубиком.
5. Соус из айвы: почистите и порежьте айву, отправьте ее в воду в соотношении – 1:6. Туда же добавьте немного гвоздики, кардамона, корицы, бадьяна. Варите пока айва не станет розового цвета.
6. Готовую айву переложите в блендер, добавьте немного жидкости в которой она варилась и перебейте до однородности.
7. После добавьте в готовую смесь немного бальзамического уксуса или крема, перемешайте. Соус получится очень нежным и однородным.
8. Соберите салат: выложите овощи, рыбу и полейте салат вкусным соусом.
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