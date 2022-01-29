Как из лосося и айвы приготовить вкусное ресторанное блюдо: секреты и рецепт от кулинара. Эксклюзив

Если вы хотите приготовить изысканное ресторанное блюдо из простых ингредиентов дома – это абсолютно реально сделать. Вам нужно всего лишь выбрать для этого подходящие продукты, среди которых обязательно должна быть рыба, например, лосось, а также легкие овощи – капуста, огурцы, авокадо, обязательно лимонный сок и специи.

Финалист реалити "Адская кухня", кулинар Александр Громлюк поделился с FoodOboz эксклюзивным рецептом очень вкусного салата из лосося, авокадо, огурца и капусты, особенный вкус которому придаст оригинальный соус из айвы и специй.

Свежий лосось нарезаный кубиком 1,5х1,5 – 100 гр

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Сок лимона – 5 г

Капуста Савойская – 40 г

Капуста брюссельская – 30 г

Авокадо – 30 г

Огурец – 40 г

Соль – по вкусу

Соус:

Айва – 200 г

Вода – 1,2 л

Сахар – по вкусу

Соль – про вкусу

Гвоздика, кардамон, корица, бадьян – по вкусу

Бальзамический уксус или крем – по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте свежий лосось кубиком, добавьте лимонный сок, соль, перемешайте и оставьте его так на несколько минут, чтобы он "подварился" под кислотой.

2. Брюссельскую капусту нужно бланшировать в подсоленной воде и сразу переложить в лед, чтобы она не была горькой и осталась хрустящей.

3. Савойскую капусту порежьте произвольно – соломкой или кубиком.

4. Авокадо и огурец порежьте кубиком.

5. Соус из айвы: почистите и порежьте айву, отправьте ее в воду в соотношении – 1:6. Туда же добавьте немного гвоздики, кардамона, корицы, бадьяна. Варите пока айва не станет розового цвета.

6. Готовую айву переложите в блендер, добавьте немного жидкости в которой она варилась и перебейте до однородности.

7. После добавьте в готовую смесь немного бальзамического уксуса или крема, перемешайте. Соус получится очень нежным и однородным.

8. Соберите салат: выложите овощи, рыбу и полейте салат вкусным соусом.

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