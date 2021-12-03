Как из лосося приготовить ресторанное блюдо: рецепт от участника "Адской кухни"
Лосось – очень вкусная и полезная рыба, которая элементарно готовится. Его можно солить, запекать, жарить, варить, подавать с овощами, а также с вкусными соусами, которые еще больше раскроют вкус.
Участник "Адской кухни" Равшан Хамидов поделился в Instagram рецептом, благодаря которому вы сможете приготовить настоящее ресторанное блюдо – лосось запечный в луке порей с цитрусовыми и грейпфрутовым соусом Голландез.
Ингредиенты:
филе лосося – 1 шт.
лук порей – 1 шт.
сливочное масло – 30 г
лимон – 1 шт.
апельсин – 1 шт.
лайм – 1 шт.
кумкват
Соус:
желтки – 2 шт.
свежевыдавленный сок грейпфрута – 100 г
сливочное масло – 150 г
соль – щепотка
перец кайенский – щепотка
Способ приготовления:
1. Помойте хорошо лук-порей, отделите зеленые части и тщательно промойте в холодной воде, чтобы не было остатков земли и песка.
2. Ошпарьте кипятком и выложите друг на друга.
3. Филе: сделайте на коже диагонально надрезы, хорошо посолите с обеих сторон и смажьте сливочным маслом, выложите на лук.
4. Цитрусовые: порежьте, посыпьте сахаром и обжарьте на сковороде до румяной корочки.
5. После выложите цитрусовые так, чтобы они покрывали лук порей и лосось, плотно заверните конвертом и отправьте в духовку на 20 минут при 180 С.
6. Соус: нагрейте сливочное масло, так чтобы оно отслоилось.
7. На водяной бане аккуратно заварите желтки с солью, перцем и грейпфрутовым соком до консистенции жидкой сметаны.
8. Снимите с огня и влейте тонкой струйкой теплое масло, постоянно помешивая.
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