Как из лосося приготовить ресторанное блюдо: рецепт от участника "Адской кухни"

Лосось – очень вкусная и полезная рыба, которая элементарно готовится. Его можно солить, запекать, жарить, варить, подавать с овощами, а также с вкусными соусами, которые еще больше раскроют вкус.

Участник "Адской кухни" Равшан Хамидов поделился в Instagram рецептом, благодаря которому вы сможете приготовить настоящее ресторанное блюдо – лосось запечный в луке порей с цитрусовыми и грейпфрутовым соусом Голландез.

Ингредиенты:

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филе лосося – 1 шт.

лук порей – 1 шт.

сливочное масло – 30 г

лимон – 1 шт.

апельсин – 1 шт.

лайм – 1 шт.

кумкват

Соус:

желтки – 2 шт.

свежевыдавленный сок грейпфрута – 100 г

сливочное масло – 150 г

соль – щепотка

перец кайенский – щепотка

Способ приготовления:

1. Помойте хорошо лук-порей, отделите зеленые части и тщательно промойте в холодной воде, чтобы не было остатков земли и песка.

2. Ошпарьте кипятком и выложите друг на друга.

3. Филе: сделайте на коже диагонально надрезы, хорошо посолите с обеих сторон и смажьте сливочным маслом, выложите на лук.

4. Цитрусовые: порежьте, посыпьте сахаром и обжарьте на сковороде до румяной корочки.

5. После выложите цитрусовые так, чтобы они покрывали лук порей и лосось, плотно заверните конвертом и отправьте в духовку на 20 минут при 180 С.

6. Соус: нагрейте сливочное масло, так чтобы оно отслоилось.

7. На водяной бане аккуратно заварите желтки с солью, перцем и грейпфрутовым соком до консистенции жидкой сметаны.

8. Снимите с огня и влейте тонкой струйкой теплое масло, постоянно помешивая.

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