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Как из лосося приготовить вкусный шашлык: даже не придется разжигать костер
Вкусный шашлык выходит не только из свинины или курицы. Прекрасное барбекю выходит из лосося. Кусочки можно нанизать на шпажки и запечь в духовке, поэтому вам даже не придется разжигать костер.
Идея приготовления шашлыка из лосося опубликована на странице фудблогера Роксоланы Герасимов (roksolana.harasymiv) в Instagram. Очень вкусно соединить рыбу с овощами.
Ингредиенты:
- стейк лосося
- кабачок
- специи (красный перец, карри, куркума, немного соли, соль)
- масло
- шпажки
Способ приготовления:
1. Кабачок и лосось порезать кубиками, добавить специи.
2. Полить кабачок растительным маслом.
3. Обкатать кабачок и лосось в сухарях.
4. Нанизать на шпажки.
5. Выпекать в разогретой духовке 20-25 минут при температуре 180 градусов.
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