Вкусный шашлык выходит не только из свинины или курицы. Прекрасное барбекю выходит из лосося. Кусочки можно нанизать на шпажки и запечь в духовке, поэтому вам даже не придется разжигать костер.

Идея приготовления шашлыка из лосося опубликована на странице фудблогера Роксоланы Герасимов (roksolana.harasymiv) в Instagram. Очень вкусно соединить рыбу с овощами.

Ингредиенты:

стейк лосося

кабачок

специи (красный перец, карри, куркума, немного соли, соль)

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масло

шпажки

Способ приготовления:

1. Кабачок и лосось порезать кубиками, добавить специи.

2. Полить кабачок растительным маслом.

3. Обкатать кабачок и лосось в сухарях.

4. Нанизать на шпажки.

5. Выпекать в разогретой духовке 20-25 минут при температуре 180 градусов.

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