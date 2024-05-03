Как из лосося приготовить вкусный шашлык: даже не придется разжигать костер

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
84
Как из лосося приготовить вкусный шашлык: даже не придется разжигать костер

Вкусный шашлык выходит не только из свинины или курицы. Прекрасное барбекю выходит из лосося. Кусочки можно нанизать на шпажки и запечь в духовке, поэтому вам даже не придется разжигать костер.

Идея приготовления шашлыка из лосося опубликована на странице фудблогера Роксоланы Герасимов (roksolana.harasymiv) в Instagram. Очень вкусно соединить рыбу с овощами.

Как из лосося приготовить вкусный шашлык: даже не придется разжигать костер

Ингредиенты:

  • стейк лосося
  • кабачок
  • специи (красный перец, карри, куркума, немного соли, соль)
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  • масло
  • шпажки

Способ приготовления:

Как из лосося приготовить вкусный шашлык: даже не придется разжигать костер

1. Кабачок и лосось порезать кубиками, добавить специи.

2. Полить кабачок растительным маслом.

Как из лосося приготовить вкусный шашлык: даже не придется разжигать костер

3. Обкатать кабачок и лосось в сухарях.

Как из лосося приготовить вкусный шашлык: даже не придется разжигать костер

4. Нанизать на шпажки.

Как из лосося приготовить вкусный шашлык: даже не придется разжигать костер

5. Выпекать в разогретой духовке 20-25 минут при температуре 180 градусов.

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