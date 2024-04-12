Как из магазинной колбасы салями сделать хрустящие чипсы: все очень элементарно

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как из магазинной колбасы салями сделать хрустящие чипсы: все очень элементарно

Из обычной колбасы салями можно делать не только бутерброды и пиццу, но и чипсы. Они получаются очень ароматными и хрустящими. А для того, чтобы такой снек приготовить в домашних условиях, понадобится духовка.

Идея приготовления домашних чипсов из колбасы салями опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti_dariko в Instagram. Хрустящие чипсы будут только после того, как полностью остынут.

Как из магазинной колбасы салями сделать хрустящие чипсы: все очень элементарно

Ингредиенты:

  • колбаса салями
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Способ приготовления:

1. Салями нарезать тоненькими кружочками. Можно брать также колбасу бумажки или чоризо.

Как из магазинной колбасы салями сделать хрустящие чипсы: все очень элементарно

2. Противень застелить пергаментом.

3. Выложить кружочки салями.

4. Выпекаем в хорошо разогретой до 190 градусов духовке 9 минут. Также можно сделать в микроволновке: выложить на тарелку салями и выпекать на максимальной мощности минуту-пятнадцать секунд.

Как из магазинной колбасы салями сделать хрустящие чипсы: все очень элементарно

5. Переложить на бумажное полотенце.

6. Добавить полностью остыть.

Как из магазинной колбасы салями сделать хрустящие чипсы: все очень элементарно

7. Очень вкусно подавать с любимыми соусами. Вкус чипсов больше всего зависит именно от сорта колбасы, которую вы выберете.

Как из магазинной колбасы салями сделать хрустящие чипсы: все очень элементарно

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