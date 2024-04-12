Из обычной колбасы салями можно делать не только бутерброды и пиццу, но и чипсы. Они получаются очень ароматными и хрустящими. А для того, чтобы такой снек приготовить в домашних условиях, понадобится духовка.

Идея приготовления домашних чипсов из колбасы салями опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti_dariko в Instagram. Хрустящие чипсы будут только после того, как полностью остынут.

Ингредиенты:

колбаса салями

Видео дня

Способ приготовления:

1. Салями нарезать тоненькими кружочками. Можно брать также колбасу бумажки или чоризо.

2. Противень застелить пергаментом.

3. Выложить кружочки салями.

4. Выпекаем в хорошо разогретой до 190 градусов духовке 9 минут. Также можно сделать в микроволновке: выложить на тарелку салями и выпекать на максимальной мощности минуту-пятнадцать секунд.

5. Переложить на бумажное полотенце.

6. Добавить полностью остыть.

7. Очень вкусно подавать с любимыми соусами. Вкус чипсов больше всего зависит именно от сорта колбасы, которую вы выберете.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: