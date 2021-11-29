Как из молока сделать кефир, добавив один ингредиент: секрет от фудблогера
Если у вас в холодильнике осталось молоко, но вам захотелось кефир – не проблема, ведь достаточно добавить к нему всего лишь один ингредиент и у вас новый напиток.
Фудблогер katyamull поделилась в Instagram лайфхаком, благодаря которому и вы сможете всего лишь за пару минут из молока сделать вкусный кефир.
"Все очень просто – добавьте в молоко немного лимонного сока, перемешайте и через пару секунд вы получите кефир" – советует девушка.
Сырные вафли на кефире по рецепту katyamull
Ингредиенты:
кефир – 125 мл
мука – 120 г
яйца – 1 шт.
сыр – 120 г
сливочное масло – 60 г
сода – 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
1. Сливочное масло растопите и сбейте с яйцом.
2. Натрите сыр.
3. В яично-масляную смесь добавьте кефир, натертый сыр, просеянную муку и соду.
4. Все хорошо размешайте и пожарьте.
Вкусные вафли можно подавать с чем угодно, например, с крем-сыром, хамоном и томатами, а также с фруктами, шоколадом.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: