Как из молока сделать кефир, добавив один ингредиент: секрет от фудблогера

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
3,4 т.
Как из молока быстро сделать кефир

Если у вас в холодильнике осталось молоко, но вам захотелось кефир – не проблема, ведь достаточно добавить к нему всего лишь один ингредиент и у вас новый напиток.

Фудблогер katyamull поделилась в Instagram лайфхаком, благодаря которому и вы сможете всего лишь за пару минут из молока сделать вкусный кефир.

Как из молока сделать кефир

"Все очень просто – добавьте в молоко немного лимонного сока, перемешайте и через пару секунд вы получите кефир" – советует девушка.

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Вкусный кефир

Сырные вафли на кефире по рецепту katyamull

Как приготовить вкусные сырные вафли

Ингредиенты:

  • кефир – 125 мл

  • мука – 120 г

  • яйца – 1 шт.

  • сыр – 120 г

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  • сливочное масло – 60 г

  • сода – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

Кефир для теста

1. Сливочное масло растопите и сбейте с яйцом.

2. Натрите сыр.

3. В яично-масляную смесь добавьте кефир, натертый сыр, просеянную муку и соду.

Домашние вафли

4. Все хорошо размешайте и пожарьте.

Вкусные вафли можно подавать с чем угодно, например, с крем-сыром, хамоном и томатами, а также с фруктами, шоколадом.

Вафли можно подавать со сладкими начинками

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