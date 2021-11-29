Как из молока сделать кефир, добавив один ингредиент: секрет от фудблогера

Если у вас в холодильнике осталось молоко, но вам захотелось кефир – не проблема, ведь достаточно добавить к нему всего лишь один ингредиент и у вас новый напиток.

Фудблогер katyamull поделилась в Instagram лайфхаком, благодаря которому и вы сможете всего лишь за пару минут из молока сделать вкусный кефир.

"Все очень просто – добавьте в молоко немного лимонного сока, перемешайте и через пару секунд вы получите кефир" – советует девушка.

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Сырные вафли на кефире по рецепту katyamull

Ингредиенты:

кефир – 125 мл

мука – 120 г

яйца – 1 шт.

сыр – 120 г

сливочное масло – 60 г

сода – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Сливочное масло растопите и сбейте с яйцом.

2. Натрите сыр.

3. В яично-масляную смесь добавьте кефир, натертый сыр, просеянную муку и соду.

4. Все хорошо размешайте и пожарьте.

Вкусные вафли можно подавать с чем угодно, например, с крем-сыром, хамоном и томатами, а также с фруктами, шоколадом.

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