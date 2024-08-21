Сочная и молодая морковь прекрасно подойдет для приготовления вкусного пирога к чаю. Он получится в меру сладким и очень пышным. Очень вкусно сверху полить выпечку ароматным апельсиновым соусом.

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Идея приготовления сочного морковного торта с соусом опубликована на странице фудблогера Илоны с ником thefoodhub.by ilona в Instagram. Орехи придадут особый вкус.

Ингредиенты для торта:

натертая морковь – 300 г

сахар – 200 г

яйца – 4 шт.

мука – 200 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

молотый кардамон – 1 ч.л.

корица – 1 ч.л.

грецкие орехи – 100 г (по желанию)

Ингредиенты для соуса:

апельсиновый сок – 200 мл.

мед – 2 ст.л.

сушеная лаванда – 1 ч.л.

кукурузный крахмал – 1 ст.л.

вода – 1 ст.л.

Способ приготовления торта:

1. Разогреть духовку до 180 градусов.

2. Смазать форму для выпечки и застелить дно бумагой для выпечки.

3. В большой миске хорошо взбить яйца с сахаром в пену.

4. В другой миске смешать муку, корицу и кардамон.

5. Постепенно добавить эту смесь в яичную и перемешать до однородности.

6. Добавить тертую морковь и орехи (если используете), перемешать.

7. Вылить тесто в форму и выпекать около 40-45 минут, пока торт не станет золотистым и не пройдет тест на сухую зубочистку. Дать остыть.

8. Для соуса в небольшой кастрюле смешать апельсиновый сок, мед и сушеную лаванду. Довести до кипения на среднем огне.

9. В небольшой миске растворить кукурузный крахмал в воде и добавить в кипящий сок, постоянно помешивая до загустения.

10. Снять с огня и дайте немного остыть.

11. Полить торт соусом и украсьте фруктами или ягодами.

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