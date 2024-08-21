Как из моркови приготовить вкусный и сочный пирог: добавьте апельсиновый соус
Сочная и молодая морковь прекрасно подойдет для приготовления вкусного пирога к чаю. Он получится в меру сладким и очень пышным. Очень вкусно сверху полить выпечку ароматным апельсиновым соусом.
Идея приготовления сочного морковного торта с соусом опубликована на странице фудблогера Илоны с ником thefoodhub.by ilona в Instagram. Орехи придадут особый вкус.
Ингредиенты для торта:
- натертая морковь – 300 г
- сахар – 200 г
- яйца – 4 шт.
- мука – 200 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- молотый кардамон – 1 ч.л.
- корица – 1 ч.л.
- грецкие орехи – 100 г (по желанию)
Ингредиенты для соуса:
- апельсиновый сок – 200 мл.
- мед – 2 ст.л.
- сушеная лаванда – 1 ч.л.
- кукурузный крахмал – 1 ст.л.
- вода – 1 ст.л.
Способ приготовления торта:
1. Разогреть духовку до 180 градусов.
2. Смазать форму для выпечки и застелить дно бумагой для выпечки.
3. В большой миске хорошо взбить яйца с сахаром в пену.
4. В другой миске смешать муку, корицу и кардамон.
5. Постепенно добавить эту смесь в яичную и перемешать до однородности.
6. Добавить тертую морковь и орехи (если используете), перемешать.
7. Вылить тесто в форму и выпекать около 40-45 минут, пока торт не станет золотистым и не пройдет тест на сухую зубочистку. Дать остыть.
8. Для соуса в небольшой кастрюле смешать апельсиновый сок, мед и сушеную лаванду. Довести до кипения на среднем огне.
9. В небольшой миске растворить кукурузный крахмал в воде и добавить в кипящий сок, постоянно помешивая до загустения.
10. Снять с огня и дайте немного остыть.
11. Полить торт соусом и украсьте фруктами или ягодами.
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