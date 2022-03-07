Как быстро приготовить тушенку: самый простой рецепт
Рецепт домашней мясной тушенки отличается простотой приготовления. Ее можно сделать на основе мяса и любимых специй, а сочетать со всеми блюдами и даже с обычным хлебом, как бутерброд.
Рецепт мясной тушенки опубликован в кулинарном блоге anastazjadbs в Instagram.
Ингредиенты:
мясо
молотый перец
соль
перец горошком
лавровый лист
приправа для мяса
чеснок
одинаковые стерилизованные банки с крышками
Способ приготовления:
1. Нарезать мясо на произвольные куски.
2. Посолить и поперчить по вкусу. Нужно примерно 1 ст. л. соли на 1 кг мяса. Перемешать.
3. На дно банки выложить чеснок, 5 горошин перца и половинку лаврового листа.
4. Утрамбовать мясо. До верха банки должно остаться 1,5-2 см.
5. Плотно закрыть банки крышками и поставить в большую кастрюлю стерилизоваться на 5 часов. Уровень воды в кастрюле должен быть выше банок на 2 см. Сначала стерилизовать на большом огне, после закипания на слабом.
6. Полностью охладить банки в воде. Поставить в холодное место.
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