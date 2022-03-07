Как быстро приготовить тушенку: самый простой рецепт

Рецепт домашней мясной тушенки отличается простотой приготовления. Ее можно сделать на основе мяса и любимых специй, а сочетать со всеми блюдами и даже с обычным хлебом, как бутерброд.

Рецепт мясной тушенки опубликован в кулинарном блоге anastazjadbs в Instagram.

Ингредиенты:

мясо

молотый перец

соль

перец горошком

лавровый лист

приправа для мяса

чеснок

одинаковые стерилизованные банки с крышками

Способ приготовления:

1. Нарезать мясо на произвольные куски.

2. Посолить и поперчить по вкусу. Нужно примерно 1 ст. л. соли на 1 кг мяса. Перемешать.

3. На дно банки выложить чеснок, 5 горошин перца и половинку лаврового листа.

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4. Утрамбовать мясо. До верха банки должно остаться 1,5-2 см.

5. Плотно закрыть банки крышками и поставить в большую кастрюлю стерилизоваться на 5 часов. Уровень воды в кастрюле должен быть выше банок на 2 см. Сначала стерилизовать на большом огне, после закипания на слабом.

6. Полностью охладить банки в воде. Поставить в холодное место.

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