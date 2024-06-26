Как из обычного кабачка приготовить изысканную пасту: идеальное блюдо для обеда
Один из вариантов легкого летнего обеда – это паста из кабачка. Блюдо будет гораздо более питательным, чем обычные макароны. А готовится очень просто – на сковородке.
Идея приготовления пасты из кабачка на обед опубликована на странице фудблогера Ольги Кобик (oliakobyk) в Instagram. Добавьте много сыра, а также чеснок.
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 шт.
- кабачок – 1 шт.
- помидор – 1 шт.
- твердый сыр – 100 г
- сметана – 100 г
- чеснок – 1 зубчик или гранулированный
- масло для жарки – 1 ст.л.
- укроп
Способ приготовления:
1. Куриное филе порезать на кусочки.
2. Добавить соль, перец.
3. Жарить на масле до золотой корочки.
4. Кабачок и помидор нарезать палочками.
5. Добавить к курице и еще тушить 5 минут.
6. Добавить сметану, специи, чеснок и перемешать.
7. В конце посыпать твердым сыром и укропом.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: