Один из вариантов легкого летнего обеда – это паста из кабачка. Блюдо будет гораздо более питательным, чем обычные макароны. А готовится очень просто – на сковородке.

Идея приготовления пасты из кабачка на обед опубликована на странице фудблогера Ольги Кобик (oliakobyk) в Instagram. Добавьте много сыра, а также чеснок.

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт.

кабачок – 1 шт.

помидор – 1 шт.

твердый сыр – 100 г

сметана – 100 г

чеснок – 1 зубчик или гранулированный

масло для жарки – 1 ст.л.

укроп

Способ приготовления:

1. Куриное филе порезать на кусочки.

2. Добавить соль, перец.

3. Жарить на масле до золотой корочки.

4. Кабачок и помидор нарезать палочками.

5. Добавить к курице и еще тушить 5 минут.

6. Добавить сметану, специи, чеснок и перемешать.

7. В конце посыпать твердым сыром и укропом.

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