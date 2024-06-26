Как из обычного кабачка приготовить изысканную пасту: идеальное блюдо для обеда

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как из обычного кабачка приготовить изысканную пасту: идеальное блюдо для обеда

Один из вариантов легкого летнего обеда – это паста из кабачка. Блюдо будет гораздо более питательным, чем обычные макароны. А готовится очень просто – на сковородке.

Идея приготовления пасты из кабачка на обед опубликована на странице фудблогера Ольги Кобик (oliakobyk) в Instagram. Добавьте много сыра, а также чеснок.

Как из обычного кабачка приготовить изысканную пасту: идеальное блюдо для обеда

Ингредиенты:

  • куриное филе – 1 шт.
  • кабачок – 1 шт.
  • помидор – 1 шт.
  • твердый сыр – 100 г
  • сметана – 100 г
  • чеснок – 1 зубчик или гранулированный
  • масло для жарки – 1 ст.л.
  • укроп

Способ приготовления:

Как из обычного кабачка приготовить изысканную пасту: идеальное блюдо для обеда

1. Куриное филе порезать на кусочки.

2. Добавить соль, перец.

Как из обычного кабачка приготовить изысканную пасту: идеальное блюдо для обеда

3. Жарить на масле до золотой корочки.

4. Кабачок и помидор нарезать палочками.

Как из обычного кабачка приготовить изысканную пасту: идеальное блюдо для обеда

5. Добавить к курице и еще тушить 5 минут.

Как из обычного кабачка приготовить изысканную пасту: идеальное блюдо для обеда

6. Добавить сметану, специи, чеснок и перемешать.

7. В конце посыпать твердым сыром и укропом.

Как из обычного кабачка приготовить изысканную пасту: идеальное блюдо для обеда

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