Как из рыбы салаки приготовить шпроты: оригинальная идея
Для многих становится неожиданностью тот факт, что популярные косервы шпрота можно приготовить в домашних условиях. Рецепт шпротов достаточно прост, доступен и не требует много ингредиентов. Важно только выбрать мелкий сорт рыбы: мойва, салака или килька.
Фудблогер Жанна (zha457) на своей странице в Instagram поделилась рецептом шпротов из салаки.
Ингредиенты:
салака очищенная – 1 кг
крепкий чай – 300 мл
масло растительное – 100 мл
кубики для бульона – 3 шт
ароматный перец
Способ приготовления:
1. Салаку помыть и почистить от головы и внутренностей.
2. Выложить рыбу на сковороду пластами, посыпая каждый слой кубиками для бульона.
3. Залить рыбу холодным крепким черным чаем и маслом. Выложить перец.
4. Готовить под крышкой на слабом огне около 2 часов. Полностью охладить рыбу, лучше оставить ее на ночь.
5. Выложить рыбу в контейнер или закрывающийся сосуд и хранить в холодильнике.
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