Для многих становится неожиданностью тот факт, что популярные косервы шпрота можно приготовить в домашних условиях. Рецепт шпротов достаточно прост, доступен и не требует много ингредиентов. Важно только выбрать мелкий сорт рыбы: мойва, салака или килька.

Фудблогер Жанна (zha457) на своей странице в Instagram поделилась рецептом шпротов из салаки.

Ингредиенты:

салака очищенная – 1 кг

крепкий чай – 300 мл

Видео дня

масло растительное – 100 мл

кубики для бульона – 3 шт

ароматный перец

Способ приготовления:

1. Салаку помыть и почистить от головы и внутренностей.

2. Выложить рыбу на сковороду пластами, посыпая каждый слой кубиками для бульона.

3. Залить рыбу холодным крепким черным чаем и маслом. Выложить перец.

4. Готовить под крышкой на слабом огне около 2 часов. Полностью охладить рыбу, лучше оставить ее на ночь.

5. Выложить рыбу в контейнер или закрывающийся сосуд и хранить в холодильнике.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: