Как из цветной капусты приготовить жульен: с курицей и сыром

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как из цветной капусты приготовить жульен: с курицей и сыром

Цветная капуста – очень питательный продукт, который обязательно нужно добавить в свой рацион. Такой овощ часто запекают или готовят из него крем-суп. Но чтобы блюдо было действительно сытным – капусту можно сочетать с мясом и сыром. Из таких компонентов выходит вкусный жюльен.

Идея приготовления жульена из цветной капусты опубликована на странице фудблогера Марии Брильковской (mariya_brylkovska) в Instagram. Особенно вкусным такое блюдо будет для детей.

Как из цветной капусты приготовить жульен: с курицей и сыром

Ингредиенты:

  • соцветия цветной капусты – 300 г (1/2 шт крупной)
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  • филе куриное/индюшиное – 400 г
  • мука – 3 ст.л.
  • сметана 15-20% – 150 г
  • сливки – 200 мл
  • твердый сыр – 150 г
  • специи (чеснок, прованские травы)

Способ приготовления:

Как из цветной капусты приготовить жульен: с курицей и сыром

1. Соцветие капусты разрезать на небольшие частицы и сварить до полуготовности, бросить в кипящую воду на 5 минут.

2. Мясо порезать на маленькие кубики.

Как из цветной капусты приготовить жульен: с курицей и сыром

3. На сковороде сначала поджарить муку и специи около 3 минут.

Как из цветной капусты приготовить жульен: с курицей и сыром

4. Добавить сметану и перемешивать, когда масса загустеет частями вливать сливки и всегда перемешивать, чтобы не образовывалось комочков. Масса должна быть консистенции густой сметаны.

Как из цветной капусты приготовить жульен: с курицей и сыром

5. Мясо, цветную капусту и специи смешать и выложить на дно формы, сверху залить сливочной массой.

Как из цветной капусты приготовить жульен: с курицей и сыром

6. Выпекать в разогретой духовке до 180 градусов 45 минут.

Как из цветной капусты приготовить жульен: с курицей и сыром

7. За 15 минут до конца присыпать натертым сыром.

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