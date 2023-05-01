Цветная капуста – очень питательный продукт, который обязательно нужно добавить в свой рацион. Такой овощ часто запекают или готовят из него крем-суп. Но чтобы блюдо было действительно сытным – капусту можно сочетать с мясом и сыром. Из таких компонентов выходит вкусный жюльен.

Идея приготовления жульена из цветной капусты опубликована на странице фудблогера Марии Брильковской (mariya_brylkovska) в Instagram. Особенно вкусным такое блюдо будет для детей.

Ингредиенты:

соцветия цветной капусты – 300 г (1/2 шт крупной)

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филе куриное/индюшиное – 400 г

мука – 3 ст.л.

сметана 15-20% – 150 г

сливки – 200 мл

твердый сыр – 150 г

специи (чеснок, прованские травы)

Способ приготовления:

1. Соцветие капусты разрезать на небольшие частицы и сварить до полуготовности, бросить в кипящую воду на 5 минут.

2. Мясо порезать на маленькие кубики.

3. На сковороде сначала поджарить муку и специи около 3 минут.

4. Добавить сметану и перемешивать, когда масса загустеет частями вливать сливки и всегда перемешивать, чтобы не образовывалось комочков. Масса должна быть консистенции густой сметаны.

5. Мясо, цветную капусту и специи смешать и выложить на дно формы, сверху залить сливочной массой.

6. Выпекать в разогретой духовке до 180 градусов 45 минут.

7. За 15 минут до конца присыпать натертым сыром.

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