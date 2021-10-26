Полезные сладости из тыквы и яблок: участник "Адской кухни" поделился рецептом

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
5,3 т.
Вкусный и полезный тыквенно-яблочный десерт

Кто же не любит сладости – вкусные конфеты, шоколадные торты, эклеры с ароматным ванильным кремом, зефир, мармелад – мало таких найдется. Но мы все забываем, что помимо того, что это все очень вкусно – еще и вредно, особенно – магазинные сладости. Поэтому лучше всего попытаться приготовить дома полезные и безопасные – из ягод, сухофруктов, овощей, орехов и меда.

Участник реалити "Адская кухня" (Новый канал) Александр Громлюк поделился в своем Instagram рецептом полезных сладостей, главными ингредиентами которых есть – яблоки и тыква.

Как приготовить сладости из тыквы и яблок

Ингредиенты:

Видео дня

  • орехи – 15 г

  • финиковый сироп – 40 г

Способ приготовления:

  1. Помойте хорошо яблоки, обязательно срежьте верхушку и отложите ее, но не выбрасывайте.

  2. Аккуратно вырежьте серединку из яблока и обязательно удалите семена і мякоть нарежьте мелким кубиком вместе с тыквой.

  3. Добавьте туда орешки, полейте финиковым сиропом и хорошо все перемешайте.

  4. Яблоки нафаршируйте готовой начинкой и обязательно закройте их верхушкой и отправьте в духовку на 15 минут при 180 С.

Готовый десерт можно сразу горячими, но и холодным он будет также очень вкусным.

Готовый яблочно-тыквенный десерт

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты