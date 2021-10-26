Полезные сладости из тыквы и яблок: участник "Адской кухни" поделился рецептом

Кто же не любит сладости – вкусные конфеты, шоколадные торты, эклеры с ароматным ванильным кремом, зефир, мармелад – мало таких найдется. Но мы все забываем, что помимо того, что это все очень вкусно – еще и вредно, особенно – магазинные сладости. Поэтому лучше всего попытаться приготовить дома полезные и безопасные – из ягод, сухофруктов, овощей, орехов и меда.

Участник реалити "Адская кухня" (Новый канал) Александр Громлюк поделился в своем Instagram рецептом полезных сладостей, главными ингредиентами которых есть – яблоки и тыква.

Ингредиенты:

яблоки – 300 г

тыква – 40 г

вяленая вишня – 15 г

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орехи – 15 г

финиковый сироп – 40 г

Способ приготовления:

Помойте хорошо яблоки, обязательно срежьте верхушку и отложите ее, но не выбрасывайте. Аккуратно вырежьте серединку из яблока и обязательно удалите семена і мякоть нарежьте мелким кубиком вместе с тыквой. Добавьте туда орешки, полейте финиковым сиропом и хорошо все перемешайте. Яблоки нафаршируйте готовой начинкой и обязательно закройте их верхушкой и отправьте в духовку на 15 минут при 180 С.

Готовый десерт можно сразу горячими, но и холодным он будет также очень вкусным.

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