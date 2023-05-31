Куриное мясо – один из самых бюджетных и простых в приготовлении продуктов, который может быть основой для приготовления отбивных, котлет, бульона, а также его можно добавлять в салаты. Куриные голени можно вкусно запекать с травами и овощами в духовке, а также делать шашлык из филе. Крылья можно запекать и жарить. Стоит отметить, что мясо из домашней курицы самое полезное, так как птица употребляет в пищу экологические продукты, а вот мясо из магазина часто может быть с антибиотиками.

Редакция FoodOboz делится 3 полезными советами, как правильно готовить магазинную курятину, чтобы в ней не осталось антибиотиков и гормонов. Полезные советы были опубликованы в издании "Zycie.news".

1. Варить дважды курицу

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Первое правило – не варить из купленной курицы бульон и суп. Так как в процессе варки большая часть токсинов из мяса попадает в воду. Очень важно еще знать, что если вы все же варите такое мясо, первую воду нужно обязательно слить после закипания, а затем слейте воду и залейте курицу чистой водой. Именно это позволит избавиться от большей части вредных веществ.

2. Хорошо помыть и выбросить все внутренности

Еще очень важно знать, что пред тем, как готовить магазинный продукт, его нужно тщательно помыть и тщательно удалить все внутренние органы. Даже если курицу потрошили, хорошо ее промойте, так как во внутренней части скапливается большая часть токсинов.

3. Избавьтесь от кожи и замочите мясо в растворе из воды с солью, лимонным соком

Это наилучший способ избавится от химии, которая может быть в мясе – снять кожу. Для приготовления раствора возьмите литр воды и 3-4 столовых ложки соли, добавьте пару столовых ложек лимонного сока, перемешайте и выложите мясо в раствор. Оставьте мариноваться в течение нескольких часов, а затем слейте жидкость и залейте новым раствором из тех же компонентов.

Еще можно залить куриное мясо минеральной водой и оставить на несколько часов, это также поможет убрать из мяса химию.

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