Как избавиться от плодовой мошки на кухне: действенные способы против дрозофил

Маленькие плодовые мушки (дрозофилы) – это, пожалуй, последнее, что хочет увидеть каждая хозяйка на своей кухне. Особенно тогда, когда садится обедать или ужинать. Одни говорят, что можно с легкостью избавиться от таких вредителей, другие – тратят на это кучу времени и сил. Впрочем, есть проверенные способы, которые гарантированно помогут решить эту проблему.

Редакция FoodOboz, опираясь на информацию сайта GH, поделится 3 способами, которые помогут избавиться от плодовых мушек.

Способ 1. Бумажный рожок + уксус + спелые фрукты

Для того, чтобы использовать такой способ, нужно налить в банку немного уксуса и положить на дно несколько кусков спелых фруктов. После этого следует свернуть бумажный листок в конус и вставить узкой частью вниз. Таким образом, аромат гниющих фруктов заманит вредителей в ловушку, а коническая ее часть сделает невозможным им выход назад.

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Способ 2. Уксус + мыло для посуды

Если вдруг прежний способ подействовал не так, как вы себе это представляли, то стоит немного изменить тактику. Все просто: нужно в широкую миску добавить три капли жидкого мыла для мытья посуды и залить его уксусом. Накрывать емкость нельзя. Таким образом, мыло снижает поверхностное натяжение уксуса, благодаря чему мухи в секунду тонут.

Способ 3. Старое вино или пиво

Плодовые мушки и без того любят аромат вина или пива. Поэтому, оставьте на дне бутылки совсем немного напитка: тонкая горловина задержит насекомых в ловушке. Для лучшего эффекта можно добавить несколько капель жидкого мыла.

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