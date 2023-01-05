Большое количество разнообразных блюд на Новый год для человека имеет свои последствия. Здоровое питание очень важно для организма, поэтому важно провести послепраздничную детоксикацию. Сладости, жирная пища и алкоголь – неотъемлемая составляющая новогодних застолий, что может сказаться на здоровье, особенно для тех, кто соблюдает строгую диету. Чтобы предотвратить нежелательные последствия, такие как изжога, повышение кислотности и нарушение пищеварения, есть 5-топ методов. Диетолог рассказала как очистить организм, поддерживая общее состояние здоровья, уровень энергии и здоровый вес.

Как отмечает Health Shots, первый способ по мнению эксперта – это пить больше жидкости, а именно минеральную воду содержащую электролиты. Также большую пользу принесут такие детокс-напитки как огуречно-лимонная и мятно лимонная вода, овощные соки и чай с лимоном.

Второй способ – ешьте больше клетчатки, жирная пища и алкоголь нарушают работу кишечника. Такие продукты как фрукты и овощи, а именно цветная капуста, редис, брокколи, зеленые листовые овощи, апельсины и гуава – пополнят запасы клетчатки и предотвращают вздутие.

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Третьим методом выступает добавление физических упражнений. Если спортзал не по душе, можно делать упражнения дома, заняться йогой, медитацией, зумбой и просто прогулками на свежем воздухе, которые помогут вывести токсины из организма.

Четвертый метод – это конечно же здоровый сон. Для нормального функционирования мозга телу необходим качественный отдых во время сна, не менее 7-8 часов. Позвольте телу самому восстановиться и очиститься от токсинов пока вы спите.

Пятый способ самый простой – подойти осознанно к приему пищи и не переедать. Не налегайте на тяжелые блюда, как бы не хотелось побаловать себя кулинарными изысками в новогоднюю ночь. Избегайте жареных и рафинированных продуктов, употребляйте больше белков и клетчатки, чтобы дольше оставаться сытым. Приветствуются такие продукты как имбирь, корица, фенхель, кардамон и другие помогающие улучшить пищеварение.

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