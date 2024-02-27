Когда у еды еще хороший вкус, но доедать вы ее пока не хотите – продукты просто отправляются в холодильник. И, в большинстве случаев, через несколько дней продукты портятся и их уже нужно выбрасывать. Если вам знакома такая проблема – воспользуйтесь следующими советами.

Об ошибках хранения остатков пищи объясняет кулинар Сью Квинн. Материал опубликовало известное американское интернет-издание Mirror.

Не храните еду в фольге

Когда вы заворачиваете остатки пищи в фольгу – автоматически забываете об этих продуктах. А когда появляются новые блюда – то, что находится в фольге, просто оказывается на задних стенках холодильника. В спешке не всегда есть время развернуть и посмотреть, что там. К тому же, еда в фольге скорее портится. Выбирайте прозрачные емкости, чтобы еда всегда была на глазах и вы понимали, когда ее можно использовать.

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Не храните остатки сплошными кусками

Когда вы понимаете, что эта еда будет некоторое время в холодильнике, подготовьте ее к этому. Если это курица – разделите на меньшие кусочки, порвите на волокна. Овощи и сыр нарежьте. Разложите все это в герметичные контейнеры. Такие заготовки будет удобно использовать для приготовления других блюд. Для удобства можно даже подписать.

Используйте еду приоритетно

Подумайте, какие продукты портятся быстрее и используйте их в первую очередь. Если же упустить момент порчи – все просто придется выбросить. И использовать все сразу не обязательно – просто обращайте внимание на срок годности.

Используйте специи и готовьте из остатков новые блюда

У вас осталось немного жареного фарша и картофельного пюре? Из этих продуктов выходит полноценная запеканка. И таких примеров можно привести немало. Просто экспериментируйте со специями и находите новые вкусы.

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