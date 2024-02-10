В конце каждого лета стартует сезон консервации. Миллионы женщин пытаются закрутить как можно больше банок для того, чтобы зимой иметь в запасе вкусную еду.

Однако мало кто задумывается именно над пользой подобных продуктов. О том, как правильно консервировать овощи и фрукты, чтобы они приносили пользу, "Завтраку с 1+1" рассказала Дарья Озерная, биолог и автор книги о здоровье.

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Консервация с рассолом

По словам эксперта, варенье, которое содержит слишком много сахара и варится в течение долгого времени, не полезно для организма, ведь во время приготовления в нем были уничтожены все полезные микроэлементы и витамины.

Также не принесет пользы ни одна консервация, содержащая в себе рассол. В этом случае все полезные вещества, содержащиеся в овощах или фруктах, просто переходят в состав самого рассола. Но и рассол можно использовать, обогащая таким образом блюдо. К примеру, его можно добавлять во время приготовления супов.

Консервация в собственном соке

Одновременно с этим эксперт отмечает, что лечо, томатная паста, или овощи и фрукты, законсервированные в собственном соку, полезны. В них сохраняется полный спектр витаминов, минералов и других полезных веществ, содержащихся в свежих продуктах.

Но наибольшую ценность такая консервация имеет именно содержание клетчатки. Это растительная пища, которая очень полезна кишечной микрофлоре. Но продукт получится таким, только при условии избегания добавления большого количества консервантов.

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