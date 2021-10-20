Как красиво и вкусно оформить сырную тарелку: мастер-класс от эксперта

Сыр – очень вкусный продукт, разновидностей которого так много, что каждый точно найдет именно тот, что больше всего понравится. Также он является идеальным дополнением к винам, самое главное – знать, как правильно подобрать.

Сырный эксперт Оксана Чернова поделилась в Instagram полезными советами, как правильно и красиво приготовить сырное плато из 4 видов.

Советы:

1. Начинать формировать сырную тарелку нужно из менее интенсивного сыра, например, Буратта – он мягкий, нежный с молочно-сливочным вкусом. Его можно поместить на порезанный помидор, обязательно присыпьте сушенным фенхелем и полейте оливковым маслом и сбрызните лимонным соком.

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2. Никогда не размещайте хлеб на сырной тарелке, его место – в соседней, но не в одной.

3. Второй сыр должен быть твердым и выдержанным. Идеальным будет – Грана Падано. Резать мелко его ни в коем случаи нельзя, можно откалывать. Обязательно подавайте его с ананасовым или апельсиновым джемом.

4. Третий сыр можно брать из овечьего молока, например, Фиэро Сардо. Его также нужно откалывать, не резать. Как дополнение к нему используйте – соус из красного перца.

5. Еще один вкусный сыр, который отлично подойдет для сырного плато – Горгонзолла – сыр с голубой плесенью. Его отлично дополнит и раскроет вкус – шоколадная паста и свекольные чипсы.

Эксперт добавила, что если вы подаете к сырам орехи, обязательно нужно к ним соус. Можно также добавить виноград, мед, овощи, например, перец.

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