Как красиво и вкусно оформить сырную тарелку: мастер-класс от эксперта

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как красиво и вкусно оформить сырную тарелку

Сыр – очень вкусный продукт, разновидностей которого так много, что каждый точно найдет именно тот, что больше всего понравится. Также он является идеальным дополнением к винам, самое главное – знать, как правильно подобрать.

Сырный эксперт Оксана Чернова поделилась в Instagram полезными советами, как правильно и красиво приготовить сырное плато из 4 видов.

Советы:

1. Начинать формировать сырную тарелку нужно из менее интенсивного сыра, например, Буратта – он мягкий, нежный с молочно-сливочным вкусом. Его можно поместить на порезанный помидор, обязательно присыпьте сушенным фенхелем и полейте оливковым маслом и сбрызните лимонным соком.

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Как правильно сочетать сыры с продуктами

2. Никогда не размещайте хлеб на сырной тарелке, его место – в соседней, но не в одной.

3. Второй сыр должен быть твердым и выдержанным. Идеальным будет – Грана Падано. Резать мелко его ни в коем случаи нельзя, можно откалывать. Обязательно подавайте его с ананасовым или апельсиновым джемом.

Сыры для плато нужно только откалывать, не резать

4. Третий сыр можно брать из овечьего молока, например, Фиэро Сардо. Его также нужно откалывать, не резать. Как дополнение к нему используйте – соус из красного перца.

5. Еще один вкусный сыр, который отлично подойдет для сырного плато – Горгонзолла – сыр с голубой плесенью. Его отлично дополнит и раскроет вкус – шоколадная паста и свекольные чипсы.

Сыр Горгонзолла

Эксперт добавила, что если вы подаете к сырам орехи, обязательно нужно к ним соус. Можно также добавить виноград, мед, овощи, например, перец.

К сырам отлично подойдет виноград, мед, овощи

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