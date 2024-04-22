Чем покрасить яйца

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Как красной капустой покрасить яйца к пасхальному столу: делимся точной технологией
Пасхальные яйца можно красить безопасными домашними красителями, например, свеклой, морковью, а также луковой шелухой, куркумой, чаем каркаде.
Кулинар поделилась в Instagram технологией приготовления пасхальных яиц, которые можно покрасить красной капустой.
Ингредиенты:
Для голубого цвета:
- 1 л воды
- 1/3 фиолетовой капусты
- 1 ст. л. соли
- 1 ст. л. уксуса
Способ приготовления:
1. Нашинкуйте капусту, выложите в кастрюлю, выложите яйца и варите 15 минут от закипания и оставьте на ночь.
2. После выложите яйца и оставьте высохнуть на бумажном полотенце.
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