Как красной капустой покрасить яйца к пасхальному столу: делимся точной технологией

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как красной капустой покрасить яйца к пасхальному столу: делимся точной технологией

Пасхальные яйца можно красить безопасными домашними красителями, например, свеклой, морковью, а также луковой шелухой, куркумой, чаем каркаде.

Чем покрасить яйца

Кулинар поделилась в Instagram технологией приготовления пасхальных яиц, которые можно покрасить красной капустой.

Чем покрасить яйца
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Ингредиенты:

Для голубого цвета:

  • 1 л воды
  • 1/3 фиолетовой капусты
  • 1 ст. л. соли
  • 1 ст. л. уксуса

Способ приготовления:

1. Нашинкуйте капусту, выложите в кастрюлю, выложите яйца и варите 15 минут от закипания и оставьте на ночь.

Как капустой покрасить яйца

2. После выложите яйца и оставьте высохнуть на бумажном полотенце.

Яйца для пасхального стола

Также на OBOZ.UA сообщалось, из чего сделать домашний разрыхлитель.

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