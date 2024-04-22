Чем покрасить яйца

Пасхальные яйца можно красить безопасными домашними красителями, например, свеклой, морковью, а также луковой шелухой, куркумой, чаем каркаде.

Кулинар поделилась в Instagram технологией приготовления пасхальных яиц, которые можно покрасить красной капустой.

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Ингредиенты:

Для голубого цвета:

1 л воды

1/3 фиолетовой капусты

1 ст. л. соли

1 ст. л. уксуса

Способ приготовления:

1. Нашинкуйте капусту, выложите в кастрюлю, выложите яйца и варите 15 минут от закипания и оставьте на ночь.

2. После выложите яйца и оставьте высохнуть на бумажном полотенце.

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