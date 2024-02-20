Как легко дома засолить скумбрию: получается очень ароматная и вкусная

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Как легко дома засолить скумбрию: получается очень ароматная и вкусная

Если вы хотите засолить скумбрию без больших усилий, следует воспользоваться приведенным ниже рецептом.

Им в своем Instagram поделилась фудблогер с ником receptuk.ua. Благодаря этому рецепту на столе всегда будет присутствовать необыкновенно вкусная маринованная рыбка.

Как легко дома засолить скумбрию: получается очень ароматная и вкусная

Ингредиенты

  • Скумбрия – 2 шт.
  • Вода – 1 л
  • Соль – 3 ст. л.
  • Сахар – 1 ч. л.
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  • Кориандр – ½ ч. л.
  • Гвоздика – 2 шт.
  • Лавровый лист – 3 шт.
  • Перец черный горошком – 5 шт.
  • Перец душистый – 5 шт.

Способ приготовления

1. 2 больших скумбрии нарезаем на порционные куски.

Как легко дома засолить скумбрию: получается очень ароматная и вкусная

2. Готовим рассол. В 1 литр кипятка добавляем соль, сахар, гвоздику, кориандр, черный перец душистый и лавровый лист. Провариваем несколько минут. Выключаем нагрев и даем полностью остыть.

Как легко дома засолить скумбрию: получается очень ароматная и вкусная

3. Рыбу складываем в удобную емкость и заливаем рассолом.

Как легко дома засолить скумбрию: получается очень ароматная и вкусная

4. Закрываем крышкой и отправляем в холодильник на сутки.

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