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Как легко дома засолить скумбрию: получается очень ароматная и вкусная
Если вы хотите засолить скумбрию без больших усилий, следует воспользоваться приведенным ниже рецептом.
Им в своем Instagram поделилась фудблогер с ником receptuk.ua. Благодаря этому рецепту на столе всегда будет присутствовать необыкновенно вкусная маринованная рыбка.
Ингредиенты
- Скумбрия – 2 шт.
- Вода – 1 л
- Соль – 3 ст. л.
- Сахар – 1 ч. л.
- Кориандр – ½ ч. л.
- Гвоздика – 2 шт.
- Лавровый лист – 3 шт.
- Перец черный горошком – 5 шт.
- Перец душистый – 5 шт.
Способ приготовления
1. 2 больших скумбрии нарезаем на порционные куски.
2. Готовим рассол. В 1 литр кипятка добавляем соль, сахар, гвоздику, кориандр, черный перец душистый и лавровый лист. Провариваем несколько минут. Выключаем нагрев и даем полностью остыть.
3. Рыбу складываем в удобную емкость и заливаем рассолом.
4. Закрываем крышкой и отправляем в холодильник на сутки.
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