Если вы хотите засолить скумбрию без больших усилий, следует воспользоваться приведенным ниже рецептом.

Им в своем Instagram поделилась фудблогер с ником receptuk.ua. Благодаря этому рецепту на столе всегда будет присутствовать необыкновенно вкусная маринованная рыбка.

Ингредиенты

Скумбрия – 2 шт.

Вода – 1 л

Соль – 3 ст. л.

Сахар – 1 ч. л.

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Кориандр – ½ ч. л.

Гвоздика – 2 шт.

Лавровый лист – 3 шт.

Перец черный горошком – 5 шт.

Перец душистый – 5 шт.

Способ приготовления

1. 2 больших скумбрии нарезаем на порционные куски.

2. Готовим рассол. В 1 литр кипятка добавляем соль, сахар, гвоздику, кориандр, черный перец душистый и лавровый лист. Провариваем несколько минут. Выключаем нагрев и даем полностью остыть.

3. Рыбу складываем в удобную емкость и заливаем рассолом.

4. Закрываем крышкой и отправляем в холодильник на сутки.

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