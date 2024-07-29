Молодой картофель – это овощ, который каждую весну ждут миллионы поваров. Он имеет особый вкус и символизирует наступление теплого времени года. Никто не откажется отведать вкуснейший, ароматный и сочный молодой картофель в любом виде.

Видео дня

А вот шеф-повар ЗСУ с позывным "Викинг" на YouTube-канале 141 отдельной пехотной бригады показал, как он готовит этот овощ для своих собратьев. Оказывается, даже в полевых условиях молодой картофель можно приготовить не хуже, чем в лучших ресторанах.

Ингредиенты

Молодой картофель – 2 кг

Масло сливочное – 120 гр

Укроп – 50 гр

Соль – по вкусу

Вода – при необходимости

Способ приготовления

1. Картошку отмываем от грязи и складываем в котел.

2. Заливаем овощ холодным картофелем на два пальца, добавляем соль и варим до готовности.

3. Сливаем из картофеля воду и добавляем иссеченную зелень.

4. Осторожно перемешиваем, чтобы сохранить цельность картофеля.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты молодого картофеля: