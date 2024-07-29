Как легко и быстро приготовить молодой картофель: простой способ от военного ВСУ
Молодой картофель – это овощ, который каждую весну ждут миллионы поваров. Он имеет особый вкус и символизирует наступление теплого времени года. Никто не откажется отведать вкуснейший, ароматный и сочный молодой картофель в любом виде.
А вот шеф-повар ЗСУ с позывным "Викинг" на YouTube-канале 141 отдельной пехотной бригады показал, как он готовит этот овощ для своих собратьев. Оказывается, даже в полевых условиях молодой картофель можно приготовить не хуже, чем в лучших ресторанах.
Ингредиенты
- Молодой картофель – 2 кг
- Масло сливочное – 120 гр
- Укроп – 50 гр
- Соль – по вкусу
- Вода – при необходимости
Способ приготовления
1. Картошку отмываем от грязи и складываем в котел.
2. Заливаем овощ холодным картофелем на два пальца, добавляем соль и варим до готовности.
3. Сливаем из картофеля воду и добавляем иссеченную зелень.
4. Осторожно перемешиваем, чтобы сохранить цельность картофеля.
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