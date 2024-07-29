Как легко и быстро приготовить молодой картофель: простой способ от военного ВСУ

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
63
Как легко и быстро приготовить молодой картофель: простой способ от военного ВСУ

Молодой картофель – это овощ, который каждую весну ждут миллионы поваров. Он имеет особый вкус и символизирует наступление теплого времени года. Никто не откажется отведать вкуснейший, ароматный и сочный молодой картофель в любом виде.

Видео дня

А вот шеф-повар ЗСУ с позывным "Викинг" на YouTube-канале 141 отдельной пехотной бригады показал, как он готовит этот овощ для своих собратьев. Оказывается, даже в полевых условиях молодой картофель можно приготовить не хуже, чем в лучших ресторанах.

Как легко и быстро приготовить молодой картофель: простой способ от военного ВСУ

Ингредиенты

  • Молодой картофель – 2 кг
  • Масло сливочное – 120 гр
  • Укроп – 50 гр
  • Соль – по вкусу
  • Вода – при необходимости

Способ приготовления

1. Картошку отмываем от грязи и складываем в котел.

Как легко и быстро приготовить молодой картофель: простой способ от военного ВСУ

2. Заливаем овощ холодным картофелем на два пальца, добавляем соль и варим до готовности.

Как легко и быстро приготовить молодой картофель: простой способ от военного ВСУ

3. Сливаем из картофеля воду и добавляем иссеченную зелень.

Как легко и быстро приготовить молодой картофель: простой способ от военного ВСУ

4. Осторожно перемешиваем, чтобы сохранить цельность картофеля.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты молодого картофеля:

Рецепты

Сейчас мы готовим

Все рецепты