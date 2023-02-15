Несмотря на то, что орехи очень полезные – почистить их достаточно тяжело. Для того, чтобы избавиться от твердой кожицы, многие используют различные подручные средства, но от таких попыток ядро повреждается, также, можно пораниться.

Поэтому редакция FoodOboz расскажет о нескольких удобных способах очищения грецких орехов от кожуры.

Как легко и быстро почистить грецкие орехи

1. Можно воспользоваться специальным орехоколом. Нужно зажать орех в зубцах ореха и зажать на ручку. Таким образом, не повреждается ядро и получается целый идеальный орех.

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2. Также, можно использовать нож. Продвиньте лезвие ножа в отверстие между скорлупами и немного переверните его. Орех также остается целым.

3. Чтобы сделать скорлупу мягкой, можно замочить орехи в кипящей воде на 30-40 минут. Нужно дать ей остыть, а затем шелуха очень легко раскалывается с помощью вилки.

4. Очень удачным решением будет поместить орехи в микроволновку или в духовку на 15-20 минут. После охлаждения орехов скорлупу будет легко снять.

5. Избавиться от тоненькой кожуры на ядрах орехов можно следующим способом: залить орехи кипятком и оставить на 15 минут. Остатки можно будет легко убрать руками.

6. Также, ядра можно выложить на противень и положить в разогретую до 200 градусов духовку. Затем орехи достаточно просто тряхнуть и кожура отпадет самостоятельно.

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