Как легко отделить рыбу от костей без ножа: простой способ

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
7,0 т.
Как легко отделить рыбу от костей без ножа: простой способ

Во время приготовления рыбных блюд всегда возникает проблема с костями, ведь удалить их довольно проблематично. Особенно неприятно, когда они встречаются в уже готовом блюде. Но в ситуации с хеком все достаточно просто. Отделить кости из такой рыбы можно за считанные минуты без лишних усилий.

Лайфхаком поделилась фудблогер Татьяна Шеремет ( tania_sheremet ) в своем TikTok.

Технология подготовки рыбы

Срезка плавников

1. От хека отрезать ножницами плавники.

2. В сковородке вскипятить небольшое количество воды.

Пропаривание рыбы
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3. Выложить рыбу.

Процесс пропаривания под крышкой

4. Накрыть крышкой.

Рыбное филе из хека

5. Пропарить с двух сторон переворачивая.

Из такой рыбы очень удобно готовить вкусные рыбные котлеты. Идея от участницы проекта МастерШеф Татьяны Ильиной. Опубликовано на странице Instagram.

Приготовление рыбного фарша

Ингредиенты:

  • филе хека – 2 шт

  • лук – 1 шт

  • морковь – 1 шт

  • сырой картофель – 1 шт

  • яйца – 1 шт

  • соль, перец

Способ приготовления:

Готовые рыбные котлеты

1. Подготовить филе, используя метод описанный выше.

2. Овощи почистить, разрезать для удобства.

3. Все положить в чашу блендера.

4. Измельчить почти до однородности.

5. Сформировать и обжарить котлеты из массы.

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