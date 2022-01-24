Как легко отделить рыбу от костей без ножа: простой способ
Во время приготовления рыбных блюд всегда возникает проблема с костями, ведь удалить их довольно проблематично. Особенно неприятно, когда они встречаются в уже готовом блюде. Но в ситуации с хеком все достаточно просто. Отделить кости из такой рыбы можно за считанные минуты без лишних усилий.
Лайфхаком поделилась фудблогер Татьяна Шеремет ( tania_sheremet ) в своем TikTok.
Технология подготовки рыбы
1. От хека отрезать ножницами плавники.
2. В сковородке вскипятить небольшое количество воды.
3. Выложить рыбу.
4. Накрыть крышкой.
5. Пропарить с двух сторон переворачивая.
Из такой рыбы очень удобно готовить вкусные рыбные котлеты. Идея от участницы проекта МастерШеф Татьяны Ильиной. Опубликовано на странице Instagram.
Ингредиенты:
филе хека – 2 шт
лук – 1 шт
морковь – 1 шт
сырой картофель – 1 шт
яйца – 1 шт
соль, перец
Способ приготовления:
1. Подготовить филе, используя метод описанный выше.
2. Овощи почистить, разрезать для удобства.
3. Все положить в чашу блендера.
4. Измельчить почти до однородности.
5. Сформировать и обжарить котлеты из массы.
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