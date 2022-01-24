Как легко отделить рыбу от костей без ножа: простой способ

Во время приготовления рыбных блюд всегда возникает проблема с костями, ведь удалить их довольно проблематично. Особенно неприятно, когда они встречаются в уже готовом блюде. Но в ситуации с хеком все достаточно просто. Отделить кости из такой рыбы можно за считанные минуты без лишних усилий.

Лайфхаком поделилась фудблогер Татьяна Шеремет ( tania_sheremet ) в своем TikTok.

Технология подготовки рыбы

1. От хека отрезать ножницами плавники.

2. В сковородке вскипятить небольшое количество воды.

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3. Выложить рыбу.

4. Накрыть крышкой.

5. Пропарить с двух сторон переворачивая.

Из такой рыбы очень удобно готовить вкусные рыбные котлеты. Идея от участницы проекта МастерШеф Татьяны Ильиной. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты:

филе хека – 2 шт

лук – 1 шт

морковь – 1 шт

сырой картофель – 1 шт

яйца – 1 шт

соль, перец

Способ приготовления:

1. Подготовить филе, используя метод описанный выше.

2. Овощи почистить, разрезать для удобства.

3. Все положить в чашу блендера.

4. Измельчить почти до однородности.

5. Сформировать и обжарить котлеты из массы.

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