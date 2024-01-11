Гранат это очень красивый и полезный фрукт. Он богат минералами и разнообразными витаминами, которые незаменимы для нормальной работы организма. Именно поэтому гранат просто обязан присутствовать в рационе людей, особенно зимой.

Но после покупки граната довольно часто люди сталкиваются с проблемой его очистки. Дело в том, что гранат имеет достаточно плотную кожуру, которую просто невозможно учесть привычными методами так, чтобы сохранить зернышки целыми. Но фудблогер с ником karinafisenkova опубликовала в Instagram довольно легкий и быстрый метод очистки граната.

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Способ очистки

1. Проделать неглубокие надрезы примерно в одном сантиметре от верхушки граната. Ориентировочно их должно быть 4, или один круговой.

2. Поддеть пальцами срезанную верхушку и полностью снять ее.

3. В результате можно увидеть 4 белые перепонки. Именно по ним и нужно сделать продольные надрезы.

4. Осторожно пальцами "раскрываем" фрукт по надрезам так, чтобы получилось похожее на цветок.

5. Вынимаем белую часть и наслаждаемся невероятным вкусом граната.

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