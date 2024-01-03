Кокос – это экзотический фрукт (да, да, кокос это не орех), давно уже ставший привычным продуктом на полках супермаркетов. Однако далеко не все решаются его приобрести, ведь знают, что впереди их ждет тяжелая работа по раскрытию кокоса.

Существует много способов избавить кокос от крепкой корочки. Но самым действенным из них в своем Instagram поделилась фудблогер с ником karinafisenkova.

Для очищения кокоса понадобится большой крепкий нож.

1. Взять кокос в руку и тупой стороной ножа наносить сильные удары внутрь фрукта по всему радиусу, раскалывая скорлупу.

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2. Когда скорлупа дала круговую трещину, воткнуть в нее острую сторону ножа и разделить фрукт на две части.

3. Сделать в мякоти кокоса надрезы от края к краю.

4. Поддеть мякоть кокоса с одной стороны, ты вытащишь ее.

5. Вытащить остатки мякоти и наслаждаться вкусом.

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