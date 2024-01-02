Скумбрия – это не только достаточно бюджетная, но и очень полезная рыба, содержащая много нужных сердцу жиров. Эту рыбу не нужно очищать от чешуи, поскольку она очень крошечная, а кожа рыбы тоненькая.

Редакция FoodOboz.ua предлагает ознакомиться с простым, а главное, действенным лайфхаком по очищению скумбрии, благодаря которому процесс приготовления этой рыбы станет намного легче и быстрее. Для очищения скумбрии понадобится нож для филе. В случае, если под рукой нет нужного инструмента, можно легко воспользоваться обычным канцелярским ножом.

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Способ очистки скумбрии

1. Если рыбу нужно приготовить вместе с головой, следует перерезать горло скумбрии от одних жабр до других. Если голова для приготовления не нужна, можно просто ее отрезать.

2. Нужно найти у рыбы сфинктер и вставить туда чем достаточно глубоко. Он находится на животе рыбы, чуть выше хвоста.

3. Сделать разрез рыбы начиная от сфинктера в направлении головы.

4. Вонзить пальцы в разрез и достать все внутренности рыбы, после чего тщательно промыть брюшную полость скумбрии под холодной проточной водой.

И напоследок еще один полезный лайфхак: для предотвращения переноски неприятного рыбьего запаха на руки, следует использовать латексные перчатки. С ними процесс очищения рыбы станет не только приятнее, но и обеспечит лучшее сцепление пальцев с рыбой, благодаря чему почистить скумбрию можно будет еще быстрее.

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