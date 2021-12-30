Как приготовить брокколи в пивном кляре: рецепт закуски и гарнира одновременно

Капуста брокколи – это очень полезный продукт, который можно есть между основными приемами пищи, или подавать как вкусный гарнир. Если приготовить брокколи в кляре – получится легкая и отличная закуска.

В каком именно кляре приготовить капусту – зависит от ваших вкусовых предпочтений. Но если хочется чего-нибудь необычного, то пожарьте брокколи в пивном кляре. Рецептом и идеей поделился шеф-повар Анатолий Добровольский. Опубликовано в Instagram.

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Ингредиенты:

брокколи – 1 головка

яйца – 1 шт

мука – 80 г

пиво – 100 мл

сливочное масло – 50 г

соль

Способ приготовления:

1. Брокколи разделить на соцветие. Отварить в подсоленной кипящей воде – около 4 минут.

2. Отцедить воду и дать брокколи остыть.

3. Отделите белок от желтка. Белок взбить до рыхлой пены.

4. В желток добавить муку муку, пиво и растопленное масло. Посолите и перемешайте до однородности.

5. Получившуюся массу соединить с белком.

6. Разогреть в сотейнике растительное масло.

7. Обвалять брокколи и обжарить до золотистой корочки.

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