Как приготовить брокколи в пивном кляре: рецепт закуски и гарнира одновременно
Капуста брокколи – это очень полезный продукт, который можно есть между основными приемами пищи, или подавать как вкусный гарнир. Если приготовить брокколи в кляре – получится легкая и отличная закуска.
В каком именно кляре приготовить капусту – зависит от ваших вкусовых предпочтений. Но если хочется чего-нибудь необычного, то пожарьте брокколи в пивном кляре. Рецептом и идеей поделился шеф-повар Анатолий Добровольский. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
брокколи – 1 головка
яйца – 1 шт
мука – 80 г
пиво – 100 мл
сливочное масло – 50 г
соль
Способ приготовления:
1. Брокколи разделить на соцветие. Отварить в подсоленной кипящей воде – около 4 минут.
2. Отцедить воду и дать брокколи остыть.
3. Отделите белок от желтка. Белок взбить до рыхлой пены.
4. В желток добавить муку муку, пиво и растопленное масло. Посолите и перемешайте до однородности.
5. Получившуюся массу соединить с белком.
6. Разогреть в сотейнике растительное масло.
7. Обвалять брокколи и обжарить до золотистой корочки.
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