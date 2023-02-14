Маринованные огурцы – это вкусная закуска на все случаи жизни. В идеале они получаются хрустящими, сочными и имеют плотную текстуру. Нередко бывает так, что в процессе хранения они становятся мягкими, теряют упругость, а банки взрываются. Этому есть ряд причин.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, как правильно мариновать огурцы, чтобы банки не взрывались.

Маринад

Приготовленным маринадом нужно полностью заливать содержимое банки до самых краев. Это важно делать для того, чтобы в тару не попадал воздух, что приводит к быстрому развитию аэробных бактерий, из-за которых банки взрываются.

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Герметичность

Не менее распространенной ошибкой является нарушение герметичности. Это случается, когда вы не полностью закручиваете банку крышкой и приводит к тому, что заготовки начинают мутнеть, а впоследствии и взрываться.

Пропорции

Ни для кого не секрет, что залогом вкусных и удачных маринованных огурцов есть маринад. Готовя его, нужно четко соблюдать пропорции. Ведь потеря огурцами своей упругости может свидетельствовать о том, что вы добавили в него слишком мало соли или уксуса. Поэтому, нужно строго соблюдать рецепт.

Стерилизация

Чтобы ваши заготовки были качественными, безопасными и прекрасно сохраняли свои вкусовые качества, нужно должным образом подготовить посуду для хранения. Для этого нужно тщательно вымыть банки с крышками, после чего простерилизовать.

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