Липа – идеальное растение, цветки которого могут быть основой для приготовления ароматного чая, а также из них можно сделать домашнее варенье. Существует много рецептов такого варенья, часто для оригинального вкуса добавляют сок лимона, цедру цитрусовых, а для того, чтобы оно было более густым – желатин.

Редакция FoodOboz делится рецептом домашнего варенья из липы, которое очень просто готовится і будет по вкусу, как мед.

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Ингредиенты:

цветы липы – 150 г

сахар – 200 г

желатин – 20 г

вода – 250 мл

Способ приготовления:

1. Цветки липы промойте, можно высушить, а можно и сразу готовить. Добавьте 250 мл воды.

2. Доведите до кипения и варите 3 минуты.

3. После снимите с огня, накройте крышкой и дайте полностью остыть.

4. Остывшую жидкость процедите, добавьте сахар и желатин, прогрейте до растворения желатина, но не кипятите.

5. Готовое варенье разлейте по стерилизованным банкам и закройте крышками.

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как правильно собрать, сушить и хранить полезную липу для чая.