Как мед: домашнее ароматное липовое варенье за 10 минут
Липа – идеальное растение, цветки которого могут быть основой для приготовления ароматного чая, а также из них можно сделать домашнее варенье. Существует много рецептов такого варенья, часто для оригинального вкуса добавляют сок лимона, цедру цитрусовых, а для того, чтобы оно было более густым – желатин.
Редакция FoodOboz делится рецептом домашнего варенья из липы, которое очень просто готовится і будет по вкусу, как мед.
Ингредиенты:
- цветы липы – 150 г
- сахар – 200 г
- желатин – 20 г
- вода – 250 мл
Способ приготовления:
1. Цветки липы промойте, можно высушить, а можно и сразу готовить. Добавьте 250 мл воды.
2. Доведите до кипения и варите 3 минуты.
3. После снимите с огня, накройте крышкой и дайте полностью остыть.
4. Остывшую жидкость процедите, добавьте сахар и желатин, прогрейте до растворения желатина, но не кипятите.
5. Готовое варенье разлейте по стерилизованным банкам и закройте крышками.
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