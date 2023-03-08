Как можно быстро отварить свеклу для любых блюд: топ-5 самых простых способов
Свекла – это довольно специфический овощ, ведь для того, чтобы его приготовить, иногда нужно потратить несколько часов. Но это только в том случае, если просто отварить свеклу в кастрюле, залив холодной водой.
Предлагаем вам воспользоваться одним из следующих универсальных способов, которые значительно сэкономят ваше время. Продукт, при этом, останется полезным.
Перед тем, как варить свеклу, ее нужно подготовить:
1. Свеклу нужно хорошо помыть, можно помочь себе губкой.
2. Если свекла молодая, нужно покупать ту, у которой есть хвостики – такой плод будет сочным.
Как быстро сварить свеклу в кастрюле:
1. Положить овощи в эмалированную кастрюлю.
2. Залить кипятком вверх.
3. Ставим на огонь и после закипания варим 30 минут.
4. Готовую свеклу поместить под струю прохладной воды на 10-15 минут. От перепада температуры он готовится полностью.
Как быстро приготовить свеклу в микроволновке:
1. Свеклу протереть бумажным полотенцем.
2. Сделать проколы вилкой или ножом по всей свекле.
3. Поместите в обычный пакет или емкость для микроволновки.
4. Положить в микроволновку и готовить на полной мощности 10 –12 минут.
Как сварить свеклу в пакете:
1. Промытую, чистую свеклу положить в пакет (можно в несколько).
2. Хорошо завязать.
3. Поместить в кастрюлю и залить теплой водой.
4. Варить 30 минут.
5. Затем развязать и поставить под струю с холодной водой.
Как запекать свеклу в духовке:
1. Духовку разогреть до 200 градусов.
2. Сухую свеклу завернуть в фольгу, бумагу или рукав для запекания.
3. Положить свеклу в духовку.
4. После запекания положить свеклу в ледяную воду на 15 минут.
Как приготовить свеклу в мультиварке:
1. В чашу мультиварки наполовину налить воду.
2. Сверху поставить контейнер для пароварки (он должен быть вместе с мультиваркой).
3. Положить целую (если маленькую) или разрезанную свеклу.
4. Выбрать режим приготовления на пару.
5. Выставить на 40-45 минут.
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