Свекла – это довольно специфический овощ, ведь для того, чтобы его приготовить, иногда нужно потратить несколько часов. Но это только в том случае, если просто отварить свеклу в кастрюле, залив холодной водой.

Предлагаем вам воспользоваться одним из следующих универсальных способов, которые значительно сэкономят ваше время. Продукт, при этом, останется полезным.

Перед тем, как варить свеклу, ее нужно подготовить:

1. Свеклу нужно хорошо помыть, можно помочь себе губкой.

Видео дня

2. Если свекла молодая, нужно покупать ту, у которой есть хвостики – такой плод будет сочным.

Как быстро сварить свеклу в кастрюле:

1. Положить овощи в эмалированную кастрюлю.

2. Залить кипятком вверх.

3. Ставим на огонь и после закипания варим 30 минут.

4. Готовую свеклу поместить под струю прохладной воды на 10-15 минут. От перепада температуры он готовится полностью.

Как быстро приготовить свеклу в микроволновке:

1. Свеклу протереть бумажным полотенцем.

2. Сделать проколы вилкой или ножом по всей свекле.

3. Поместите в обычный пакет или емкость для микроволновки.

4. Положить в микроволновку и готовить на полной мощности 10 –12 минут.

Как сварить свеклу в пакете:

1. Промытую, чистую свеклу положить в пакет (можно в несколько).

2. Хорошо завязать.

3. Поместить в кастрюлю и залить теплой водой.

4. Варить 30 минут.

5. Затем развязать и поставить под струю с холодной водой.

Как запекать свеклу в духовке:

1. Духовку разогреть до 200 градусов.

2. Сухую свеклу завернуть в фольгу, бумагу или рукав для запекания.

3. Положить свеклу в духовку.

4. После запекания положить свеклу в ледяную воду на 15 минут.

Как приготовить свеклу в мультиварке:

1. В чашу мультиварки наполовину налить воду.

2. Сверху поставить контейнер для пароварки (он должен быть вместе с мультиваркой).

3. Положить целую (если маленькую) или разрезанную свеклу.

4. Выбрать режим приготовления на пару.

5. Выставить на 40-45 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: