Как можно использовать кожуру лимона: несколько простых способов

Именно сейчас разгар сезона лимонов, ведь их активно добавляют в разнообразные напитки для иммунитета. Но полезная не только сочная часть плода. Кожура цитруса также может понадобиться в хозяйстве, поэтому выбрасывать ее не следует.

Советы, которые помогут правильно использовать лимонную цедру, опубликованы на странице vitaaromata в Instagram.

Как правильно засушить цедру лимона.

1. Цитрус помыть, обдать кипятком и промокнуть салфеткой.

2. Срезать тонкую верхнюю желтую кожуру без белого слоя.

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3. Нарезать цедру тонкой соломкой;

4. Разогреть духовку до 80 градусов, застелить противень бумагой для выпечки, разложить на ней цедру.

5. Высушивать с открытой дверцей в течение часа.

⠀Важно хорошо просушить цедру, чтобы в ней не оставалось влаги. А потом можно хранить в стеклянной банке в течение года.

Как использовать такую заготовку

⠀Добавлять в:

воду

чай

кофе

тесто

использовать, как элемент декора

⠀Рецепт для ванны с цедрой лимона

Ингредиенты:

морская соль – 200 г

прованские травы – 3 ст.л

цедра лимона – 3 ст.л

эфирное масло розмарина – 5-7 капель

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