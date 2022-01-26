Как можно использовать кожуру лимона: несколько простых способов

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,9 т.
Как можно использовать кожуру лимона: несколько простых способов

Именно сейчас разгар сезона лимонов, ведь их активно добавляют в разнообразные напитки для иммунитета. Но полезная не только сочная часть плода. Кожура цитруса также может понадобиться в хозяйстве, поэтому выбрасывать ее не следует.

Советы, которые помогут правильно использовать лимонную цедру, опубликованы на странице vitaaromata в Instagram.

Как можно использовать лимонную кожицу

Как правильно засушить цедру лимона.

1. Цитрус помыть, обдать кипятком и промокнуть салфеткой.

2. Срезать тонкую верхнюю желтую кожуру без белого слоя.

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Подготовка лимона к высушиванию

3. Нарезать цедру тонкой соломкой;

4. Разогреть духовку до 80 градусов, застелить противень бумагой для выпечки, разложить на ней цедру.

5. Высушивать с открытой дверцей в течение часа.

Хранение лимонов в банке

⠀Важно хорошо просушить цедру, чтобы в ней не оставалось влаги. А потом можно хранить в стеклянной банке в течение года.

Как использовать такую заготовку

Добавлять в:

  • воду

  • чай

  • кофе

  • тесто

  • использовать, как элемент декора

Цедра лимона для чая

⠀Рецепт для ванны с цедрой лимона

Ингредиенты:

  • морская соль – 200 г

  • прованские травы – 3 ст.л

  • цедра лимона – 3 ст.л

  • эфирное масло розмарина – 5-7 капель

Нарезка лимонной цедры для засушивания

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