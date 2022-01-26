Как можно использовать кожуру лимона: несколько простых способов
Именно сейчас разгар сезона лимонов, ведь их активно добавляют в разнообразные напитки для иммунитета. Но полезная не только сочная часть плода. Кожура цитруса также может понадобиться в хозяйстве, поэтому выбрасывать ее не следует.
Советы, которые помогут правильно использовать лимонную цедру, опубликованы на странице vitaaromata в Instagram.
Как правильно засушить цедру лимона.
1. Цитрус помыть, обдать кипятком и промокнуть салфеткой.
2. Срезать тонкую верхнюю желтую кожуру без белого слоя.
3. Нарезать цедру тонкой соломкой;
4. Разогреть духовку до 80 градусов, застелить противень бумагой для выпечки, разложить на ней цедру.
5. Высушивать с открытой дверцей в течение часа.
⠀Важно хорошо просушить цедру, чтобы в ней не оставалось влаги. А потом можно хранить в стеклянной банке в течение года.
Как использовать такую заготовку
⠀Добавлять в:
воду
чай
кофе
тесто
использовать, как элемент декора
⠀Рецепт для ванны с цедрой лимона
Ингредиенты:
морская соль – 200 г
прованские травы – 3 ст.л
цедра лимона – 3 ст.л
эфирное масло розмарина – 5-7 капель
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